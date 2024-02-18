https://crimea.ria.ru/20240218/unichtozhen-komandnyy-punkt-vsu-sklady-goryuchego-i-boepripasov-1135029229.html

Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов

Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов

В районе села Желанное Донецкой народной республики уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Также ударами авиации и ракетных войск... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T14:52

2024-02-18T14:52

2024-02-18T14:58

министерство обороны рф

новости сво

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новые регионы россии

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В районе села Желанное Донецкой народной республики уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Также ударами авиации и ракетных войск поражены склады с боеприпасами и горючим, сообщает Минобороны.ПВО за прошедшие сутки перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 105 украинских БПЛА в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской области.За прошедшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов по военным объектам Украины. Были оражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заводы, производившие ГСМ, склады военно-технического имущества и пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубьПотери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиковВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков

новые регионы россии

харьковская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, харьковская область, потери всу