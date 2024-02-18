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Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов - РИА Новости Крым, 18.02.2024
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Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов
Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов
В районе села Желанное Донецкой народной республики уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Также ударами авиации и ракетных войск... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T14:52
2024-02-18T14:58
министерство обороны рф
новости сво
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харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В районе села Желанное Донецкой народной республики уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Также ударами авиации и ракетных войск поражены склады с боеприпасами и горючим, сообщает Минобороны.ПВО за прошедшие сутки перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 105 украинских БПЛА в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской области.За прошедшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов по военным объектам Украины. Были оражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заводы, производившие ГСМ, склады военно-технического имущества и пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубьПотери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиковВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков
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министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, харьковская область, потери всу
Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов

Армия России уничтожила пункт управления бригады ВСУ и несколько складов боеприпасов

14:52 18.02.2024 (обновлено: 14:58 18.02.2024)
 
© Министерство обороны РФВзрыв
Взрыв
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В районе села Желанное Донецкой народной республики уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Также ударами авиации и ракетных войск поражены склады с боеприпасами и горючим, сообщает Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики, склады горючего и боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 128-ми районах", – сказано в сообщении оборонного ведомства.

ПВО за прошедшие сутки перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 105 украинских БПЛА в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской области.
За прошедшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов по военным объектам Украины. Были оражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заводы, производившие ГСМ, склады военно-технического имущества и пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.
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Министерство обороны РФНовости СВОПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новые регионы РоссииХарьковская областьПотери ВСУ
 
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