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Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов
Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов
В районе села Желанное Донецкой народной республики уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Также ударами авиации и ракетных войск... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T14:52
2024-02-18T14:52
2024-02-18T14:58
министерство обороны рф
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
харьковская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В районе села Желанное Донецкой народной республики уничтожен пункт управления крупного воинского подразделения ВСУ. Также ударами авиации и ракетных войск поражены склады с боеприпасами и горючим, сообщает Минобороны.ПВО за прошедшие сутки перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 105 украинских БПЛА в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской области.За прошедшую неделю ВКС России нанесли около 30 групповых ударов по военным объектам Украины. Были оражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, заводы, производившие ГСМ, склады военно-технического имущества и пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубьПотери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиковВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, харьковская область, потери всу
Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов
Армия России уничтожила пункт управления бригады ВСУ и несколько складов боеприпасов
14:52 18.02.2024 (обновлено: 14:58 18.02.2024)