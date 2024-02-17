Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240217/vs-rf-uluchshayut-takticheskoe-polozhenie---unichtozheny-esche-975-boevikov-1135011761.html
ВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков
ВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков - РИА Новости Крым, 17.02.2024
ВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков
Российские войска за сутки уничтожили еще 975 украинских боевиков и улучшили положение по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях. Об этом сказано в РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T13:43
2024-02-17T13:43
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133580943_0:109:2078:1278_1920x0_80_0_0_d2d32dab878912204d42656d5bb38122.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили еще 975 украинских боевиков и улучшили положение по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях. Об этом сказано в субботней сводке Минобороны России.На Купянском направлении потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три пикапа, поражены польская самоходная артустановка Krab, две гаубицы Д-20, две САУ "Гвоздика", орудие Д-30.На Краснолиманском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, уничтожены до 315 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, самоходная пушка "Гиацинт-С".На Донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также боевую машину РСЗО "Град".На Южно-Донецком направлении также улучшено тактическое положение. Потери противника составили более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.На Херсонском фронте ВСУ лишились еще 40 военнослужащих, а также двух автомобилей.За минувшую неделю российские военные уничтожили еще 5 550 украинских боевиков, 35 военнослужащих ВСУ взяты в плен, сообщали ранее в Минобороны России. Читайте также на РИА Новости Крым30 групповых ударов по военным объектам Украины: что пораженоРоссийские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Купянском направленииПутин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньше
https://crimea.ria.ru/20240217/zelenskiy-podtverdil-i-obyasnil-vyvod-voysk-iz-avdeevki-1135010742.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133580943_115:0:1963:1386_1920x0_80_0_0_206d9f250d6afcad92f1971cb54231a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, украина, новости
ВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков

Минобороны: российские силы громят врага и улучшают тактическое положение

13:43 17.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" на Запорожском направлении
Боевая работа РСЗО Град на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили еще 975 украинских боевиков и улучшили положение по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях. Об этом сказано в субботней сводке Минобороны России.
На Купянском направлении потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три пикапа, поражены польская самоходная артустановка Krab, две гаубицы Д-20, две САУ "Гвоздика", орудие Д-30.
На Краснолиманском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, уничтожены до 315 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, самоходная пушка "Гиацинт-С".
На Донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также боевую машину РСЗО "Град".
На Южно-Донецком направлении также улучшено тактическое положение. Потери противника составили более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Херсонском фронте ВСУ лишились еще 40 военнослужащих, а также двух автомобилей.
За минувшую неделю российские военные уничтожили еще 5 550 украинских боевиков, 35 военнослужащих ВСУ взяты в плен, сообщали ранее в Минобороны России.
Читайте также на РИА Новости Крым
30 групповых ударов по военным объектам Украины: что поражено
Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении
Путин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньше
Владимир Зеленский
12:23
Зеленский подтвердил и объяснил вывод войск из Авдеевки
 
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Алушта простилась с героем СВО Виталием Гержавка
14:51Взрыв прогремел в детской спортшколе Мелитополя
14:03Российские военные разбили авиатехнику ВСУ и пункты дислокации наемников
13:49Киев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - Захарова
13:43ВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков
13:11Двухэтажный дом рухнул при обстреле ВСУ села в ДНР: среди жертв - дети
12:48Подросток умер в больнице после ДТП в Севастополе - возбуждено дело
12:37Курская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Курчатов
12:23Зеленский подтвердил и объяснил вывод войск из Авдеевки
12:16Все по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя
11:50Гарантии безопасности для Украины - в Крыму назвали важный нюанс
11:20ДТП с большегрузом на Кубани унесло две жизни
11:10Скандальный "дом Пляса" в Балаклаве демонтирован на 65% - Развожаев
10:45Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"
10:18В России упростили условия переселения для репатриантов - кабмин
09:22340 детей из Белгородской области приехали на отдых в Крым
09:16"Диво Евразии": видеоролик о Евпатории взял гран-при конкурса в Иране
08:45Атака 33 беспилотников отбита российской ПВО
08:313500 тысяч "квадратов": в Ижевске большой пожар
08:10Аграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом году
Лента новостейМолния