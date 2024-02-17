https://crimea.ria.ru/20240217/vs-rf-uluchshayut-takticheskoe-polozhenie---unichtozheny-esche-975-boevikov-1135011761.html

ВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков

ВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков - РИА Новости Крым, 17.02.2024

ВС РФ улучшают тактическое положение - уничтожены еще 975 боевиков

Российские войска за сутки уничтожили еще 975 украинских боевиков и улучшили положение по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях. Об этом сказано в РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T13:43

2024-02-17T13:43

2024-02-17T13:43

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки уничтожили еще 975 украинских боевиков и улучшили положение по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях. Об этом сказано в субботней сводке Минобороны России.На Купянском направлении потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три пикапа, поражены польская самоходная артустановка Krab, две гаубицы Д-20, две САУ "Гвоздика", орудие Д-30.На Краснолиманском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, уничтожены до 315 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, самоходная пушка "Гиацинт-С".На Донецком направлении улучшили положение по переднему краю, отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также боевую машину РСЗО "Град".На Южно-Донецком направлении также улучшено тактическое положение. Потери противника составили более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.На Херсонском фронте ВСУ лишились еще 40 военнослужащих, а также двух автомобилей.За минувшую неделю российские военные уничтожили еще 5 550 украинских боевиков, 35 военнослужащих ВСУ взяты в плен, сообщали ранее в Минобороны России. Читайте также на РИА Новости Крым30 групповых ударов по военным объектам Украины: что пораженоРоссийские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Купянском направленииПутин сожалеет, что спецоперацию на Украине не начали раньше

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