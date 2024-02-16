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Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении
Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении
Российские расчеты гаубиц Д-30 сорвали очередную атаку противника на Купянском направлении, об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T09:04
2024-02-16T09:04
новости сво
министерство обороны рф
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Российские расчеты гаубиц Д-30 сорвали очередную атаку противника на Купянском направлении, об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России."Артиллерийское подразделение группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач отразило атаку штурмовых отрядов украинских боевиков на Купянском направлении", - говорится сообщении.Украинское командование направляет отряды ВСУ на верную смерть, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив еще 1010 боевиков ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление СырскогоСырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово – СимоньянВСУ будут отступать без поддержки Запада – Зеленский
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новости сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии
Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: российские военные сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

09:04 16.02.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Российские расчеты гаубиц Д-30 сорвали очередную атаку противника на Купянском направлении, об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России.
"Артиллерийское подразделение группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач отразило атаку штурмовых отрядов украинских боевиков на Купянском направлении", - говорится сообщении.
Как отметили в ведомстве, враг уже не впервые пытается атаковать на этом направлении. Но маршруты и укрытия, которыми пытаются воспользоваться боевики ВСУ, давно известны российским артиллеристам, поэтому украинские штурмовики регулярно терпят неудачи, пытаясь прорваться на этом пути.
Украинское командование направляет отряды ВСУ на верную смерть, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив еще 1010 боевиков ВСУ.
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