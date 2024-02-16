https://crimea.ria.ru/20240216/rossiyskie-artilleristy-sorvali-ataku-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1134988339.html

Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

Российские расчеты гаубиц Д-30 сорвали очередную атаку противника на Купянском направлении, об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T09:04

2024-02-16T09:04

2024-02-16T09:04

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Российские расчеты гаубиц Д-30 сорвали очередную атаку противника на Купянском направлении, об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны России."Артиллерийское подразделение группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач отразило атаку штурмовых отрядов украинских боевиков на Купянском направлении", - говорится сообщении.Украинское командование направляет отряды ВСУ на верную смерть, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на трех направлениях в зоне спецоперации, уничтожив еще 1010 боевиков ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление СырскогоСырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово – СимоньянВСУ будут отступать без поддержки Запада – Зеленский

украина

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2024

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новости сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии