ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского
Сырский: ВСУ переходят в оборону
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска в зоне проведения специальной военной операции переходят в оборону. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF.
По его словам, российские войска на данный момент ведут наступление по всей линии боевых соприкосновений. Для ВСУ ситуация сложная, отметил Сырский.
"Ситуация напряженная. Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции", - признал новый главком ВСУ.
Он также не исключил, что боевики будут отступать и дальше. Сырский заявил, что "лучше оставить какую-нибудь позицию", чем допустит гибель личного состава.
На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, потребовав от него нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Сырский в первом заявлении в должности главкома пообещал беречь жизни солдат ВСУ.
При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем – за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы.
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