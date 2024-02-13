https://crimea.ria.ru/20240213/vsu-ostavlyayut-pozitsii--neozhidannoe-zayavlenie-syrskogo-1134921835.html

ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского

ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского - РИА Новости Крым, 13.02.2024

ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского

Украинские войска в зоне проведения специальной военной операции переходят в оборону. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF. РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T21:36

2024-02-13T21:36

2024-02-13T21:36

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

александр сырский

вооруженные силы россии

потери всу

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134902805_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_d463ce55233a4f62794a2cdca64fda84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска в зоне проведения специальной военной операции переходят в оборону. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF. По его словам, российские войска на данный момент ведут наступление по всей линии боевых соприкосновений. Для ВСУ ситуация сложная, отметил Сырский.Он также не исключил, что боевики будут отступать и дальше. Сырский заявил, что "лучше оставить какую-нибудь позицию", чем допустит гибель личного состава.На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, потребовав от него нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Сырский в первом заявлении в должности главкома пообещал беречь жизни солдат ВСУ. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем – за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы. Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - СимоньянВСУ будут отступать без поддержки Запада – ЗеленскийКогда Запад пойдет на переговоры с Россией – мнение из Крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), новости сво, александр сырский, вооруженные силы россии, потери всу , в мире