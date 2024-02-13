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ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского
ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского - РИА Новости Крым, 13.02.2024
ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского
Украинские войска в зоне проведения специальной военной операции переходят в оборону. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF. РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T21:36
2024-02-13T21:36
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
александр сырский
вооруженные силы россии
потери всу
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска в зоне проведения специальной военной операции переходят в оборону. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF. По его словам, российские войска на данный момент ведут наступление по всей линии боевых соприкосновений. Для ВСУ ситуация сложная, отметил Сырский.Он также не исключил, что боевики будут отступать и дальше. Сырский заявил, что "лучше оставить какую-нибудь позицию", чем допустит гибель личного состава.На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, потребовав от него нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Сырский в первом заявлении в должности главкома пообещал беречь жизни солдат ВСУ. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем – за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы. Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - СимоньянВСУ будут отступать без поддержки Запада – ЗеленскийКогда Запад пойдет на переговоры с Россией – мнение из Крыма
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), новости сво, александр сырский, вооруженные силы россии, потери всу , в мире
ВСУ оставляют позиции – неожиданное заявление Сырского

Сырский: ВСУ переходят в оборону

21:36 13.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Украинские войска в зоне проведения специальной военной операции переходят в оборону. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью ZDF.
По его словам, российские войска на данный момент ведут наступление по всей линии боевых соприкосновений. Для ВСУ ситуация сложная, отметил Сырский.

"Ситуация напряженная. Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции", - признал новый главком ВСУ.

Он также не исключил, что боевики будут отступать и дальше. Сырский заявил, что "лучше оставить какую-нибудь позицию", чем допустит гибель личного состава.
На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, потребовав от него нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Сырский в первом заявлении в должности главкома пообещал беречь жизни солдат ВСУ.
При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем – за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы.
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