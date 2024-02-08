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Новый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Новый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ
Новый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Новый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ
Новый подход к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации требует президент Украины Владимир... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T22:34
2024-02-08T22:44
александр сырский
новости
украина
новости
валерий залужный
владимир зеленский (президент украины)
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Новый подход к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации требует президент Украины Владимир Зеленский от назначенного им главкома ВСУ Александра Сырского.Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.Он ожидает от Сырского подробный план действий ВСУ на этот год. Зеленский подчеркнул, что главкому предстоит построить в армии действенную ротационную систему. Также, по его словам, Сырский представит на днях "команду перезагрузки ВСУ". Зеленский заявил, что его решение о смене руководства ВСУ не политическое, оно "о менеджменте армии".В четверг вечером стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.Ранее Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным и обсудил с ним обновление руководства ВСУ. Об этом лидер киевского режима сообщил в своем Telegram-канале. Украинский президент также заявил, что предложил Залужному "оставаться в команде".Газета Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как отмечали источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него.1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.Позже депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился уйти в отставку с поста главкома ВСУ и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Парламентарий предполагает, что Залужного отправят в отставку до 8 февраля. Он также считает, что украинское политическое руководство предложило Залужному пост за границей, чтобы дискредитировать главкома перед его "фанатами" и показать им, что он "сбежал из Украины в трудный час".При этом политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что главком ВСУ получил ореол "великого генерала" исключительно благодаря СМИ, при этом как военачальник не обеспечил армии реальных результатов на поле боя, и может быть заменен кем угодно – преемника тут же "раскрутят" до уровня "надежды Украины и демократии всего мира".Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект об усилении мобилизации на Украине принят в первом чтенииОтставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнениеЗалужный: мобилизация на Украине провалена
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Новости
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александр сырский, новости, украина, новости, валерий залужный, владимир зеленский (президент украины), мобилизация на украине
Новый подход к мобилизации: Зеленский назвал цели нового главкома ВСУ

Зеленский требует от Сырского нового подхода к мобилизации и ротации на фронте

22:34 08.02.2024 (обновлено: 22:44 08.02.2024)
 
© Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский
© Офис президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Новый подход к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации требует президент Украины Владимир Зеленский от назначенного им главкома ВСУ Александра Сырского.
Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.

"Сейчас силы обороны Украины – почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет. Это означает, что нужен другой подход, в частности, к ротациям. Другой подход к управлению фронтом. Другой подход к мобилизации и рекрутингу", – заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он ожидает от Сырского подробный план действий ВСУ на этот год. Зеленский подчеркнул, что главкому предстоит построить в армии действенную ротационную систему. Также, по его словам, Сырский представит на днях "команду перезагрузки ВСУ". Зеленский заявил, что его решение о смене руководства ВСУ не политическое, оно "о менеджменте армии".
В четверг вечером стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.
Ранее Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным и обсудил с ним обновление руководства ВСУ. Об этом лидер киевского режима сообщил в своем Telegram-канале. Украинский президент также заявил, что предложил Залужному "оставаться в команде".
Газета Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как отмечали источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него.
1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.
Позже депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился уйти в отставку с поста главкома ВСУ и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Парламентарий предполагает, что Залужного отправят в отставку до 8 февраля. Он также считает, что украинское политическое руководство предложило Залужному пост за границей, чтобы дискредитировать главкома перед его "фанатами" и показать им, что он "сбежал из Украины в трудный час".
При этом политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что главком ВСУ получил ореол "великого генерала" исключительно благодаря СМИ, при этом как военачальник не обеспечил армии реальных результатов на поле боя, и может быть заменен кем угодно – преемника тут же "раскрутят" до уровня "надежды Украины и демократии всего мира".
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