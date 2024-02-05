https://crimea.ria.ru/20240205/zaluzhnyy-uydet-v-otstavku-i-stanet-poslom-v-britanii--deputat-rady-1134704962.html

Залужный уйдет в отставку и станет послом в Британии – депутат Рады

Залужный уйдет в отставку и станет послом в Британии – депутат Рады - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Залужный уйдет в отставку и станет послом в Британии – депутат Рады

Валерий Залужный согласился уйти в отставку с поста главкома ВСУ и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Об этом заявил депутат Верховной... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T18:04

2024-02-05T18:04

2024-02-05T18:20

валерий залужный

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украина

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новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Валерий Залужный согласился уйти в отставку с поста главкома ВСУ и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.По мнению депутата, если Залужный все же решится уехать послом в Британию, то "как политика его больше не будет". Но если он останется на Украине и будет строить собственную политическую карьеру, то "шансы у него есть, причем очень большие".Шевченко считает, что украинское политическое руководство предложило Залужному пост за границей, чтобы дискредитировать главкома перед его "фанатами" и показать им, что он "сбежал из Украины в трудный час". Парламентарий предполагает, что Залужного отправят в отставку до 8 февраля.Газету Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как отмечают источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него.1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке ЗалужногоОтставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнениеЗеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, политика, украина, великобритания, новости, всу (вооруженные силы украины)