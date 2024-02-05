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Залужный уйдет в отставку и станет послом в Британии – депутат Рады - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Залужный уйдет в отставку и станет послом в Британии – депутат Рады
Залужный уйдет в отставку и станет послом в Британии – депутат Рады - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Залужный уйдет в отставку и станет послом в Британии – депутат Рады
Валерий Залужный согласился уйти в отставку с поста главкома ВСУ и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Об этом заявил депутат Верховной... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T18:04
2024-02-05T18:20
валерий залужный
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Валерий Залужный согласился уйти в отставку с поста главкома ВСУ и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.По мнению депутата, если Залужный все же решится уехать послом в Британию, то "как политика его больше не будет". Но если он останется на Украине и будет строить собственную политическую карьеру, то "шансы у него есть, причем очень большие".Шевченко считает, что украинское политическое руководство предложило Залужному пост за границей, чтобы дискредитировать главкома перед его "фанатами" и показать им, что он "сбежал из Украины в трудный час". Парламентарий предполагает, что Залужного отправят в отставку до 8 февраля.Газету Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как отмечают источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него.1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке ЗалужногоОтставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнениеЗеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
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валерий залужный, политика, украина, великобритания, новости, всу (вооруженные силы украины)
Залужный уйдет в отставку и станет послом в Британии – депутат Рады

Залужный согласился покинуть пост главкома ВСУ и стать послом в Британии – депутат Рады

18:04 05.02.2024 (обновлено: 18:20 05.02.2024)
 
© t.me/CinCAFUГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© t.me/CinCAFU
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Валерий Залужный согласился уйти в отставку с поста главкома ВСУ и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.
"По моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, - это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине. Поэтому я разочарую фанатов Залужного", - сказал Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву в эфире его Youtube-канала.
По мнению депутата, если Залужный все же решится уехать послом в Британию, то "как политика его больше не будет". Но если он останется на Украине и будет строить собственную политическую карьеру, то "шансы у него есть, причем очень большие".
Шевченко считает, что украинское политическое руководство предложило Залужному пост за границей, чтобы дискредитировать главкома перед его "фанатами" и показать им, что он "сбежал из Украины в трудный час".
Парламентарий предполагает, что Залужного отправят в отставку до 8 февраля.
Газету Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как отмечают источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него.
1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Валерий ЗалужныйПолитикаУкраинаВеликобританияНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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