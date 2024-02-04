https://crimea.ria.ru/20240204/zelenskiy-smenil-glavu-podkontrolnoy-kievu-chasti-zaporozhskoy-oblasti-1134685077.html

Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области

Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя администрации подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Соответствующие указы... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T17:05

2024-02-04T17:05

2024-02-04T17:05

владимир зеленский (президент украины)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя администрации подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.Полковник СБУ Юрий Малашко, возглавлявший областную госадминистрацию с февраля 2023 года, отправлен в отставку на основании поданного заявления.Его место занял бывший мэр Мелитополя Иван Федоров.На сайте офиса президента Украины в воскресенье появилось сообщение о том, что Зеленский "посетил передовые позиции украинских военных в селе Работино Запорожской области".По данным силовых структур Луганской Народной Республики, Иван Федоров, работавший во властных структурах Запорожской области, в период с 2014 по 2022 годы организовывал сбор денег для финансирования националистических батальонов, участвовавших в так называемой "антитеррористической операции" против жителей Донбасса. Кроме того, Федоров предоставлял украинским неонацистам списки предпринимателей, в отношении которых совершались акты вымогательства денежных средств и иного имущества.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодняшний день освобождено более 70% территории Запорожской области. Под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона - город Запорожье (с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь).Читайте также на РИА Новости Крым:Громадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяцЗалужный: мобилизация на Украине проваленаАрмия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), запорожская область, украина, новости, в мире