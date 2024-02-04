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Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя администрации подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Соответствующие указы... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T17:05
2024-02-04T17:05
владимир зеленский (президент украины)
запорожская область
украина
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя администрации подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.Полковник СБУ Юрий Малашко, возглавлявший областную госадминистрацию с февраля 2023 года, отправлен в отставку на основании поданного заявления.Его место занял бывший мэр Мелитополя Иван Федоров.На сайте офиса президента Украины в воскресенье появилось сообщение о том, что Зеленский "посетил передовые позиции украинских военных в селе Работино Запорожской области".По данным силовых структур Луганской Народной Республики, Иван Федоров, работавший во властных структурах Запорожской области, в период с 2014 по 2022 годы организовывал сбор денег для финансирования националистических батальонов, участвовавших в так называемой "антитеррористической операции" против жителей Донбасса. Кроме того, Федоров предоставлял украинским неонацистам списки предпринимателей, в отношении которых совершались акты вымогательства денежных средств и иного имущества.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодняшний день освобождено более 70% территории Запорожской области. Под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона - город Запорожье (с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь).Читайте также на РИА Новости Крым:Громадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяцЗалужный: мобилизация на Украине проваленаАрмия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин
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владимир зеленский (президент украины), запорожская область, украина, новости, в мире
Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области

Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области

17:05 04.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя администрации подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Полковник СБУ Юрий Малашко, возглавлявший областную госадминистрацию с февраля 2023 года, отправлен в отставку на основании поданного заявления.
Его место занял бывший мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Назначить Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.
На сайте офиса президента Украины в воскресенье появилось сообщение о том, что Зеленский "посетил передовые позиции украинских военных в селе Работино Запорожской области".
По данным силовых структур Луганской Народной Республики, Иван Федоров, работавший во властных структурах Запорожской области, в период с 2014 по 2022 годы организовывал сбор денег для финансирования националистических батальонов, участвовавших в так называемой "антитеррористической операции" против жителей Донбасса. Кроме того, Федоров предоставлял украинским неонацистам списки предпринимателей, в отношении которых совершались акты вымогательства денежных средств и иного имущества.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодняшний день освобождено более 70% территории Запорожской области. Под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона - город Запорожье (с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь).
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Владимир Зеленский (президент Украины)Запорожская областьУкраинаНовостиВ мире
 
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