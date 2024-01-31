https://crimea.ria.ru/20240131/armiya-rossii-prorvala-oboronu-vsu-i-vyshla-na-okrainy-avdeevki--putin-1134590876.html

Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин

Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин

Группа ветеранов специальной военной операции впереди кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватив 19 домов и успешно... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T17:27

2024-01-31T17:27

2024-01-31T17:29

владимир путин (политик)

авдеевка

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Группа ветеранов специальной военной операции впереди кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватив 19 домов и успешно удерживая их. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты РФ, сообщает РИА Новости.По его словам, на СВО "мужики воюют, как следует"."Вот такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием", - добавил кандидат в президенты.Авдеевка – город в Покровском районе Донецкой Народной Республики, расположен в 14 км от Донецка. Один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе, оттуда постоянно обстреливаются Донецк и его пригород.Главком ВСУ Валерий Залужный в конце прошлого года допустил, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике в ближайшие месяцы будет освобожден российскими войсками.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки – города в пяти километрах юго-западнее Донецка. Освобождение данного населенного пункта снижает оборонительные возможности ВСУ в Донбассе и дает российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении, отметил руководитель ведомства.

авдеевка

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), авдеевка, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)