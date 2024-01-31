https://crimea.ria.ru/20240131/armiya-rossii-prorvala-oboronu-vsu-i-vyshla-na-okrainy-avdeevki--putin-1134590876.html
Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин
Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин
Группа ветеранов специальной военной операции впереди кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватив 19 домов и успешно... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T17:27
2024-01-31T17:27
2024-01-31T17:29
владимир путин (политик)
авдеевка
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Группа ветеранов специальной военной операции впереди кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватив 19 домов и успешно удерживая их. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты РФ, сообщает РИА Новости.По его словам, на СВО "мужики воюют, как следует"."Вот такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием", - добавил кандидат в президенты.Авдеевка – город в Покровском районе Донецкой Народной Республики, расположен в 14 км от Донецка. Один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе, оттуда постоянно обстреливаются Донецк и его пригород.Главком ВСУ Валерий Залужный в конце прошлого года допустил, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике в ближайшие месяцы будет освобожден российскими войсками.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки – города в пяти километрах юго-западнее Донецка. Освобождение данного населенного пункта снижает оборонительные возможности ВСУ в Донбассе и дает российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении, отметил руководитель ведомства.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), авдеевка, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)
Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин
Путин: группа ветеранов СВО прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки
17:27 31.01.2024 (обновлено: 17:29 31.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Группа ветеранов специальной военной операции впереди кадровых войск прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватив 19 домов и успешно удерживая их. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в качестве кандидата в президенты РФ, сообщает РИА Новости.
"Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия - это Авдеевка. Группа, ветераны, впереди наших кадровых войск, обогнала их, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватили 19 домов и удерживают их успешно", - сказал Путин.
По его словам, на СВО "мужики воюют, как следует".
"Вот такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием", - добавил кандидат в президенты.
Авдеевка – город в Покровском районе Донецкой Народной Республики, расположен в 14 км от Донецка. Один из ключевых узлов первой линии обороны ВСУ в Донбассе, оттуда постоянно обстреливаются Донецк и его пригород.
Главком ВСУ Валерий Залужный в конце прошлого года допустил, что город Авдеевка в Донецкой Народной Республике в ближайшие месяцы будет освобожден российскими войсками.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки
– города в пяти километрах юго-западнее Донецка. Освобождение данного населенного пункта снижает оборонительные возможности ВСУ в Донбассе и дает российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на этом направлении, отметил руководитель ведомства.