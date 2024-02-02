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Громадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Громадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц
Громадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Громадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц
ВСУ за месяц потеряли 23 тысячи боевиков и свыше трех тысяч единиц вооружения, включая танки и БМП. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T13:03
2024-02-02T13:06
сергей шойгу
новости сво
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украина
вооруженные силы россии
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. ВСУ за месяц потеряли 23 тысячи боевиков и свыше трех тысяч единиц вооружения, включая танки и БМП. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.По его словам, после провала контрнаступления ВСУ российские военные сохраняют инициативу по всей линии соприкосновения, продвигаются вперед, расширяют зоны контроля.Украина потеряла более 800 боевиков за сутки и боевую технику в 17 безуспешных атаках, сообщала накануне пресс-служба Министерства обороны РФ. Зима не останавливает интенсивности боев в зоне проведения спецоперации на Украине, ситуация для ВСУ становится все сложнее, заявлял ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Читайте также на РИА Новости Крым:"Психологические удары": Залужный рассказал о планах ВСУ на 2024 годГлава украинской разведки анонсировал новое контрнаступлениеУдары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено
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сергей шойгу, новости сво, россия, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Громадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц

ВСУ за месяц потеряли 23 тысячи боевиков – Шойгу

13:03 02.02.2024 (обновлено: 13:06 02.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. ВСУ за месяц потеряли 23 тысячи боевиков и свыше трех тысяч единиц вооружения, включая танки и БМП. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS", – сказал Шойгу.

По его словам, после провала контрнаступления ВСУ российские военные сохраняют инициативу по всей линии соприкосновения, продвигаются вперед, расширяют зоны контроля.
Украина потеряла более 800 боевиков за сутки и боевую технику в 17 безуспешных атаках, сообщала накануне пресс-служба Министерства обороны РФ. Зима не останавливает интенсивности боев в зоне проведения спецоперации на Украине, ситуация для ВСУ становится все сложнее, заявлял ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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