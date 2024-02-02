https://crimea.ria.ru/20240202/gromadnye-tsifry--shoygu-nazval-poteri-vsu-za-mesyats-1134642197.html

Громадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц

Громадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Громадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц

ВСУ за месяц потеряли 23 тысячи боевиков и свыше трех тысяч единиц вооружения, включая танки и БМП. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T13:03

2024-02-02T13:03

2024-02-02T13:06

сергей шойгу

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. ВСУ за месяц потеряли 23 тысячи боевиков и свыше трех тысяч единиц вооружения, включая танки и БМП. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.По его словам, после провала контрнаступления ВСУ российские военные сохраняют инициативу по всей линии соприкосновения, продвигаются вперед, расширяют зоны контроля.Украина потеряла более 800 боевиков за сутки и боевую технику в 17 безуспешных атаках, сообщала накануне пресс-служба Министерства обороны РФ. Зима не останавливает интенсивности боев в зоне проведения спецоперации на Украине, ситуация для ВСУ становится все сложнее, заявлял ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Читайте также на РИА Новости Крым:"Психологические удары": Залужный рассказал о планах ВСУ на 2024 годГлава украинской разведки анонсировал новое контрнаступлениеУдары по Кировоградской и Днепропетровской областям Украины: что поражено

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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