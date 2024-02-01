https://crimea.ria.ru/20240201/17-bezuspeshnykh-atak-ukraina-poteryala-bolee-800-boevikov-za-sutki-1134620451.html

17 безуспешных атак: Украина потеряла более 800 боевиков за сутки

17 безуспешных атак: Украина потеряла более 800 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.02.2024

17 безуспешных атак: Украина потеряла более 800 боевиков за сутки

ВСУ за сутки потеряли 805 военнослужащих и боевую технику в 17 безуспешных атаках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T15:23

2024-02-01T15:23

2024-02-01T15:23

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли 805 военнослужащих и боевую технику в 17 безуспешных атаках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Больше всего потерь враг понес на Краснолиманском направлении, где действуют подразделения группировки войск "Центр".Четыре безуспешные атаки украинские военнослужащие предприняли на Донецком направлении. В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск вооруженных сил РФ противник потерял свыше 210 военнослужащих.Кроме того, была уничтожена военная техника ВСУ, в том числе боевая машина РСЗО "Град", самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три артиллерийские системы М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель" и склад боеприпасов.Семь атак украинских боевиков отразили подразделения "Западной" группировки войск на Купянском направлении. В результате, Киев потерял свыше 125 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки ВСУ, которые потеряли здесь за сутки до 80 военнослужащих. Также в числе боевой техники были уничтожены две гаубицы FH-70 производства Великобритании и артиллерийская система М777 производства США.Еще одну атаку российские военнослужащие отразили на Запорожском направлении, где противник потерял до 50 военнослужащих.Аналогичные потери в личном составе ВСУ понесли и на Херсонском направлении. В результате действий подразделений группировки войск "Днепр" были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.За предыдущие сутки потери противника составили почти 900 военнослужащих. Также были уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения, 44 единицы техники и вооружений, в том числе три танка.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила склады горючего ВСУ и станцию норвежской системы ПВОГорят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючееАрмия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – Путин

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