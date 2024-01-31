https://crimea.ria.ru/20240131/goryat-sklady-i-raketnye-kompleksy---vsu-teryayut-vooruzheniya-i-goryuchee-1134584473.html

Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее

Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее

Российские военные за сутки уничтожили немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-Т, украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и склады... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T14:18

2024-01-31T14:18

2024-01-31T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-Т, украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и склады горючего ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, российские военные поразили личный состав и технику 3-й штурмовой бригады ВСУ, а также живую силу и военную технику в 136 районах.ПВО сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 81 украинский беспилотник в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, а также над Херсонской областью.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 512 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14 860 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 103 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за суткиПод Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны"Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиков

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво