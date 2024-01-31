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Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее
Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее
Российские военные за сутки уничтожили немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-Т, украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и склады... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T14:18
2024-01-31T15:13
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-Т, украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и склады горючего ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, российские военные поразили личный состав и технику 3-й штурмовой бригады ВСУ, а также живую силу и военную технику в 136 районах.ПВО сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 81 украинский беспилотник в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, а также над Херсонской областью.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 512 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14 860 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 103 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за суткиПод Киевом разгромлен склад вооружения ВСУ – Минобороны"Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиков
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво
Горят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее

ВС России уничтожили ракетный комплекс и поразили склад топлива ВСУ

14:18 31.01.2024 (обновлено: 15:13 31.01.2024)
 
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Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-Т, украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и склады горючего ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

"Уничтожены зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства ФРГ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей "Пеликан" и склад горючего", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные поразили личный состав и технику 3-й штурмовой бригады ВСУ, а также живую силу и военную технику в 136 районах.
ПВО сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 81 украинский беспилотник в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, а также над Херсонской областью.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 512 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14 860 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 103 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПВО
 
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