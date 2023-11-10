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"Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиков

"Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиков - РИА Новости Крым, 10.11.2023

"Днепр" уничтожил на Херсонщине ангар с техникой ВСУ и десятки боевиков

Десятки боевиков ВСУ уничтожены на Херсонском направлении группировкой "Днепр" за минувшие сутки, противник также лишился ангара с вооружением и военной... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T11:33

2023-11-10T11:33

2023-11-10T11:33

группировка войск "днепр"

новости сво

херсонская область

вооруженные силы россии

каховка

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Десятки боевиков ВСУ уничтожены на Херсонском направлении группировкой "Днепр" за минувшие сутки, противник также лишился ангара с вооружением и военной техникой. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Еще 14 боевиков противник потерял в районе поселка Приднепровское и 18 – у села Крынки.Также в островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и ее расчет – трое убитыми, четверо ранеными.Кроме того, на Каховском направлении бойцы "Днепра" разгромили место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, ликвидировав 23 военнослужащих, 14 из них – безвозвратные потери.Читайте также на РИА Новости Крым:Провальные атаки ВСУ: на фронтах СВО уничтожены еще 795 боевиков за сутки Почему поставки самолетов F-16 не помогут Зеленскому Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных

херсонская область

каховка

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2023

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группировка войск "днепр", новости сво, херсонская область, вооруженные силы россии, каховка, всу (вооруженные силы украины), потери всу