https://crimea.ria.ru/20231110/ekspert-otsenil-novyy-batalon-vs-rf-iz-byvshikh-ukrainskikh-voennoplennykh-1132672859.html

Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных

Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных

Бывшие военнослужащие ВСУ, попавшие в плен, а после присягнувшие России и вступившие в ряды Вооруженных Сил РФ, чтобы воевать против преступного режима... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T07:47

2023-11-10T07:47

2023-11-10T08:03

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Историк Сергей Колдин оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных Историк, член редколлегии военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Колдин audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Бывшие военнослужащие ВСУ, попавшие в плен, а после присягнувшие России и вступившие в ряды Вооруженных Сил РФ, чтобы воевать против преступного режима Зеленского на Украине, заслуживают доверия и поддержки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал историк, член редколлегии военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Колдин.В конце октября стало известно, что на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад" поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ, они приняли присягу России и отправятся на передовую.По мнению Колдина, с идеологической точки зрения это хорошая новость, и это не последний батальон из украинских военнопленных, перешедших на сторону России.Мотивированы они, по мнению Колдина, тем, что хотят жить в стране, где нет тоталитарного режима, не преследуют людей за "инакомыслие вплоть до физического уничтожения, не хватают их на улицах, чтобы отправить в армию и сразу на убой, где не правит нацистская идеология и фашизм на государственном уровне".Это доказывают слова одного из бойцов батальона, который заявил, что не предает Украину, присягая России, так как воюет за Украину без преступного режима Зеленского. "Это благородная цель, и нужно всячески этих людей поддерживать", – заметил Колдин.По его мнению, эти украинцы осознают, что воюет Россия не с Украиной – идет прокси-война РФ с ее геополитическими противниками во главе с США и Великобританией, а Украина служит лишь орудием, и они быть этим орудием не хотят, добавил он.Принять соответствующее решение помогло и отношение к украинским военнопленным в России, в отличие от ее противника, считает Колдин. Искренность бывших украинских военнопленных, решивших воевать в рядах ВС РФ, доказывают и риски, которым они себя подвергают: "Представьте, что будет, если кто-то из них попадет в плен к ВСУ", – заметил эксперт.Он отметил, что "случайных людей там нет", – все отобраны по результатам тестирования специалистами, в том числе психологами.По его словам, то, что батальон назван именем Богдана Хмельницкого, подчеркивает единение русского и украинского народов, о которых часто говорится, что они едины, и неслучайно: у них общие корни, общая история.Колдин напомнил, что батальон начал формироваться еще в феврале, тогда появились первые 70 человек, и 95% из них были бывшими украинскими военнослужащими.По его словам, история знает немало примеров, когда военнопленные славяне переходили на сторону России. Один из них связан с историей создания Чехословацкого корпуса, которая началась в годы Первой мировой войны с появления в 1914 году батальона. Потом это была бригада, и наконец две дивизии.Переходили на нашу сторону и немцы в годы Великой Отечественной войны, отмечает историк, "потому что не разделяли того сумасшествия, которое охватило Германию". Правда, отдельные формирования из немецких военнопленных не создавали и к боевым действиям на фронте их не допускали. Однако грамотно использовали для разведывательной и диверсионной работы, а также "для агитации и разложения немецких тылов – пользу они приносили немалую".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр "Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион

https://crimea.ria.ru/20231026/na-ukraine-usilyat-mobilizatsiyu-iz-za-bolshikh-poter-1132325347.html

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всу (вооруженные силы украины), мнения, украина, россия, вооруженные силы россии, сергей колдин, новости сво