https://crimea.ria.ru/20231110/ekspert-otsenil-novyy-batalon-vs-rf-iz-byvshikh-ukrainskikh-voennoplennykh-1132672859.html
Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных
Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных
Бывшие военнослужащие ВСУ, попавшие в плен, а после присягнувшие России и вступившие в ряды Вооруженных Сил РФ, чтобы воевать против преступного режима... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T07:47
2023-11-10T07:47
2023-11-10T08:03
радио "спутник в крыму"
всу (вооруженные силы украины)
мнения
украина
россия
вооруженные силы россии
сергей колдин
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130366065_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_d92ba00a899cc7a2600b1eb58693176d.jpg
Историк Сергей Колдин оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных
Историк, член редколлегии военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Колдин
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Бывшие военнослужащие ВСУ, попавшие в плен, а после присягнувшие России и вступившие в ряды Вооруженных Сил РФ, чтобы воевать против преступного режима Зеленского на Украине, заслуживают доверия и поддержки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал историк, член редколлегии военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Колдин.В конце октября стало известно, что на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад" поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ, они приняли присягу России и отправятся на передовую.По мнению Колдина, с идеологической точки зрения это хорошая новость, и это не последний батальон из украинских военнопленных, перешедших на сторону России.Мотивированы они, по мнению Колдина, тем, что хотят жить в стране, где нет тоталитарного режима, не преследуют людей за "инакомыслие вплоть до физического уничтожения, не хватают их на улицах, чтобы отправить в армию и сразу на убой, где не правит нацистская идеология и фашизм на государственном уровне".Это доказывают слова одного из бойцов батальона, который заявил, что не предает Украину, присягая России, так как воюет за Украину без преступного режима Зеленского. "Это благородная цель, и нужно всячески этих людей поддерживать", – заметил Колдин.По его мнению, эти украинцы осознают, что воюет Россия не с Украиной – идет прокси-война РФ с ее геополитическими противниками во главе с США и Великобританией, а Украина служит лишь орудием, и они быть этим орудием не хотят, добавил он.Принять соответствующее решение помогло и отношение к украинским военнопленным в России, в отличие от ее противника, считает Колдин. Искренность бывших украинских военнопленных, решивших воевать в рядах ВС РФ, доказывают и риски, которым они себя подвергают: "Представьте, что будет, если кто-то из них попадет в плен к ВСУ", – заметил эксперт.Он отметил, что "случайных людей там нет", – все отобраны по результатам тестирования специалистами, в том числе психологами.По его словам, то, что батальон назван именем Богдана Хмельницкого, подчеркивает единение русского и украинского народов, о которых часто говорится, что они едины, и неслучайно: у них общие корни, общая история.Колдин напомнил, что батальон начал формироваться еще в феврале, тогда появились первые 70 человек, и 95% из них были бывшими украинскими военнослужащими.По его словам, история знает немало примеров, когда военнопленные славяне переходили на сторону России. Один из них связан с историей создания Чехословацкого корпуса, которая началась в годы Первой мировой войны с появления в 1914 году батальона. Потом это была бригада, и наконец две дивизии.Переходили на нашу сторону и немцы в годы Великой Отечественной войны, отмечает историк, "потому что не разделяли того сумасшествия, которое охватило Германию". Правда, отдельные формирования из немецких военнопленных не создавали и к боевым действиям на фронте их не допускали. Однако грамотно использовали для разведывательной и диверсионной работы, а также "для агитации и разложения немецких тылов – пользу они приносили немалую".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр "Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи Фарион
https://crimea.ria.ru/20231026/na-ukraine-usilyat-mobilizatsiyu-iz-za-bolshikh-poter-1132325347.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1c/1130366065_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_1bc02e9a6bfbf45af6e3c695d858369e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), мнения, украина, россия, вооруженные силы россии, сергей колдин, новости сво
Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных
Историк Колдин о батальоне из украинских военнопленных: "заслуживают доверия и поддержки"
07:47 10.11.2023 (обновлено: 08:03 10.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым
. Бывшие военнослужащие ВСУ, попавшие в плен, а после присягнувшие России и вступившие в ряды Вооруженных Сил РФ, чтобы воевать против преступного режима Зеленского на Украине, заслуживают доверия и поддержки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал историк, член редколлегии военно-исторического журнала "Милитари Крым" Сергей Колдин.
В конце октября стало известно, что на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад" поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ, они приняли присягу России и отправятся на передовую.
По мнению Колдина, с идеологической точки зрения это хорошая новость, и это не последний батальон из украинских военнопленных, перешедших на сторону России.
"Думаю, что такой батальон первый, но не последний, и так оно и будет. Потому что постепенно будет наступать прозрение, и мы вскоре увидим бригаду", – считает историк.
Мотивированы они, по мнению Колдина, тем, что хотят жить в стране, где нет тоталитарного режима, не преследуют людей за "инакомыслие вплоть до физического уничтожения, не хватают их на улицах, чтобы отправить в армию и сразу на убой, где не правит нацистская идеология и фашизм на государственном уровне".
Это доказывают слова одного из бойцов батальона, который заявил, что не предает Украину, присягая России, так как воюет за Украину без преступного режима Зеленского.
"Это благородная цель, и нужно всячески этих людей поддерживать", – заметил Колдин.
По его мнению, эти украинцы осознают, что воюет Россия не с Украиной – идет прокси-война РФ с ее геополитическими противниками во главе с США и Великобританией, а Украина служит лишь орудием, и они быть этим орудием не хотят, добавил он.
Принять соответствующее решение помогло и отношение к украинским военнопленным в России, в отличие от ее противника, считает Колдин. Искренность бывших украинских военнопленных, решивших воевать в рядах ВС РФ, доказывают и риски, которым они себя подвергают: "Представьте, что будет, если кто-то из них попадет в плен к ВСУ", – заметил эксперт.
"При всем этом они выбрали не пассивную позицию – отсидеться в плену, дождаться, чем все это закончится, а решили с оружием в руках сражаться, и это очень положительный пример", – сказал Колдин.
Он отметил, что "случайных людей там нет", – все отобраны по результатам тестирования специалистами, в том числе психологами.
По его словам, то, что батальон назван именем Богдана Хмельницкого, подчеркивает единение русского и украинского народов, о которых часто говорится, что они едины, и неслучайно: у них общие корни, общая история.
Колдин напомнил, что батальон начал формироваться еще в феврале, тогда появились первые 70 человек, и 95% из них были бывшими украинскими военнослужащими.
По его словам, история знает немало примеров, когда военнопленные славяне переходили на сторону России. Один из них связан с историей создания Чехословацкого корпуса, которая началась в годы Первой мировой войны с появления в 1914 году батальона. Потом это была бригада, и наконец две дивизии.
"К изначально небольшому числу из чехов и словаков присоединилось очень большое количество чехословацких военнопленных, – рассказал Колдин. – Общая численность Чехословацкого корпуса в пике достигала 50 тысяч человек, и эти люди воевали сознательно, хотя могли быть в тылу, но решили сражаться против Австро-Венгрии и Германии на стороне России".
Переходили на нашу сторону и немцы в годы Великой Отечественной войны, отмечает историк, "потому что не разделяли того сумасшествия, которое охватило Германию". Правда, отдельные формирования из немецких военнопленных не создавали и к боевым действиям на фронте их не допускали. Однако грамотно использовали для разведывательной и диверсионной работы, а также "для агитации и разложения немецких тылов – пользу они приносили немалую".
Читайте также на РИА Новости Крым: