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Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр
Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр
Иностранные наемники и боевики нацбата расстреляли украинских военнослужащих за отказ форсировать Днепр. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T17:52
2023-10-20T17:52
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новости
иностранные наемники всу
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Иностранные наемники и боевики нацбата расстреляли украинских военнослужащих за отказ форсировать Днепр. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Губернатор также рассказал, что российские военные сбросили на противника листовки с предложением сдаться и призвал украинских солдат сдаваться, потому что для них это единственный способ выжитьРанее сообщалось, что нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУУ Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, иностранные наемники всу, потери всу
Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр

Иностранные наемники и нацбат расстреляли военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр

17:52 20.10.2023
 
© AP Photo Felipe DanaПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo Felipe Dana
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Иностранные наемники и боевики нацбата расстреляли украинских военнослужащих за отказ форсировать Днепр. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Сегодня на правобережье в районе сел Ивановка и Новотягинка заградотряд из национальной гвардии и иностранных наемников расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр, – написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также рассказал, что российские военные сбросили на противника листовки с предложением сдаться и призвал украинских солдат сдаваться, потому что для них это единственный способ выжить
Ранее сообщалось, что нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьНовостиИностранные наемники ВСУПотери ВСУ
 
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