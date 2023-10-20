https://crimea.ria.ru/20231020/naemniki-inostrantsy-kaznili-voennosluzhaschikh-vsu-za-otkaz-forsirovat-dnepr-1132225141.html
Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр
Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр
Иностранные наемники и боевики нацбата расстреляли украинских военнослужащих за отказ форсировать Днепр. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T17:52
2023-10-20T17:52
2023-10-20T17:52
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новости
иностранные наемники всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932362_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_d05945f45ff3837433d24a31cd39dfdb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Иностранные наемники и боевики нацбата расстреляли украинских военнослужащих за отказ форсировать Днепр. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Губернатор также рассказал, что российские военные сбросили на противника листовки с предложением сдаться и призвал украинских солдат сдаваться, потому что для них это единственный способ выжитьРанее сообщалось, что нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУУ Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932362_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_1701fa19daca27375fd78549a276632a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, иностранные наемники всу, потери всу
Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр
Иностранные наемники и нацбат расстреляли военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр