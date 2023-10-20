https://crimea.ria.ru/20231020/naemniki-inostrantsy-kaznili-voennosluzhaschikh-vsu-za-otkaz-forsirovat-dnepr-1132225141.html

Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр

Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Наемники-иностранцы казнили военнослужащих ВСУ за отказ форсировать Днепр

Иностранные наемники и боевики нацбата расстреляли украинских военнослужащих за отказ форсировать Днепр. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T17:52

2023-10-20T17:52

2023-10-20T17:52

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

новости

иностранные наемники всу

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932362_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_d05945f45ff3837433d24a31cd39dfdb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Иностранные наемники и боевики нацбата расстреляли украинских военнослужащих за отказ форсировать Днепр. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Губернатор также рассказал, что российские военные сбросили на противника листовки с предложением сдаться и призвал украинских солдат сдаваться, потому что для них это единственный способ выжитьРанее сообщалось, что нацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка десанта ВСУ в Херсонской области – уничтожено три лодки ВС РФ нанесли групповые удары по складам и цехам сборки ракет ВСУУ Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, иностранные наемники всу, потери всу