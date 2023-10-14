https://crimea.ria.ru/20231014/u-antonovskogo-mosta-unichtozheny-chetyre-lodki-desanta-vsu-1132089124.html

У Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ

У Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ - РИА Новости Крым, 14.10.2023

У Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ

Бойцы Российской группы "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта у Антоновского моста, уничтожены четыре лодки противника, сообщил в субботу... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T12:39

2023-10-14T12:39

2023-10-14T12:39

группировка войск "днепр"

херсонская область

владимир сальдо

новости сво

антоновский мост

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Бойцы Российской группы "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта у Антоновского моста, уничтожены четыре лодки противника, сообщил в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Работа группы "Днепр"Также, по его словам, российские военные группы "Днепр" за минувшие сутки на правом берегу уничтожили гаубицу Д-30 с расчетом, места скопления живой силы противника в Антоновке и на Алексеевском острове, два пункта дислокации боевиков в Бериславе. Общие потери ВСУ за сутки на Херсонском фронте составили около сотни боевиков убитыми и ранеными.Террор мирного населенияПо словам Сальдо, противник продолжает обстреливать города и поселки левобережья Херсонской области, снаряды и мины прилетают по жилым домам и подворьям."В селе Раденск Алешкинского округа вчера был ранен 50-летний мирный житель", – сообщил глава региона.Сутками ранее украинские неонацисты нанесли более сотни ударов по левобережью Херсонщины, в результате обстрелов также был ранен мужчина. 12 октября при минометном обстреле села Казачьи Лагеря в Херсонской области погиб пенсионер.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья ХерсонщиныВСУ ударили по больнице в Новой КаховкеКиев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", херсонская область, владимир сальдо, новости сво, антоновский мост, всу (вооруженные силы украины), потери всу