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У Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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У Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ
У Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ - РИА Новости Крым, 14.10.2023
У Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ
Бойцы Российской группы "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта у Антоновского моста, уничтожены четыре лодки противника, сообщил в субботу... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T12:39
2023-10-14T12:39
группировка войск "днепр"
херсонская область
владимир сальдо
новости сво
антоновский мост
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Бойцы Российской группы "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта у Антоновского моста, уничтожены четыре лодки противника, сообщил в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Работа группы "Днепр"Также, по его словам, российские военные группы "Днепр" за минувшие сутки на правом берегу уничтожили гаубицу Д-30 с расчетом, места скопления живой силы противника в Антоновке и на Алексеевском острове, два пункта дислокации боевиков в Бериславе. Общие потери ВСУ за сутки на Херсонском фронте составили около сотни боевиков убитыми и ранеными.Террор мирного населенияПо словам Сальдо, противник продолжает обстреливать города и поселки левобережья Херсонской области, снаряды и мины прилетают по жилым домам и подворьям."В селе Раденск Алешкинского округа вчера был ранен 50-летний мирный житель", – сообщил глава региона.Сутками ранее украинские неонацисты нанесли более сотни ударов по левобережью Херсонщины, в результате обстрелов также был ранен мужчина. 12 октября при минометном обстреле села Казачьи Лагеря в Херсонской области погиб пенсионер.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья ХерсонщиныВСУ ударили по больнице в Новой КаховкеКиев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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группировка войск "днепр", херсонская область, владимир сальдо, новости сво, антоновский мост, всу (вооруженные силы украины), потери всу
У Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ

Сальдо: у Антоновского моста пресечена попытка высадки десанта

12:39 14.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВторой армейский корпус ВС РФ
Второй армейский корпус ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Бойцы Российской группы "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта у Антоновского моста, уничтожены четыре лодки противника, сообщил в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Работа группы "Днепр"

"Пресечена попытка высадки на левом берегу у Антоновского моста – уничтожены четыре лодки, их экипажи пошли на дно", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, российские военные группы "Днепр" за минувшие сутки на правом берегу уничтожили гаубицу Д-30 с расчетом, места скопления живой силы противника в Антоновке и на Алексеевском острове, два пункта дислокации боевиков в Бериславе. Общие потери ВСУ за сутки на Херсонском фронте составили около сотни боевиков убитыми и ранеными.

Террор мирного населения

По словам Сальдо, противник продолжает обстреливать города и поселки левобережья Херсонской области, снаряды и мины прилетают по жилым домам и подворьям.
"В селе Раденск Алешкинского округа вчера был ранен 50-летний мирный житель", – сообщил глава региона.
Сутками ранее украинские неонацисты нанесли более сотни ударов по левобережью Херсонщины, в результате обстрелов также был ранен мужчина. 12 октября при минометном обстреле села Казачьи Лагеря в Херсонской области погиб пенсионер.
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Группировка войск "Днепр"Херсонская областьВладимир СальдоНовости СВОАнтоновский мостВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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