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Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины
Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины
Киевский режим проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел, расположенных на берегу Днепро-Бугского лимана. Об этом сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T13:35
2023-10-13T13:35
2023-10-13T13:35
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел, расположенных на берегу Днепро-Бугского лимана. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, Киев планирует очередные провокации и "забирают людей как товар с территорий, которые скоро потеряют".Ранее сообщалось, что мирный житель села Геройское на Херсонщине получил осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела ВСУ. Также при минометном обстреле села Казачьи лагеря в Херсонской области погиб пенсионер.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья ХерсонщиныУтренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭПУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсон, херсонская область, эвакуация, украина, новости
Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины
Сальдо: Киев проводит эвакуацию семей из сел на берегу Днепро-Бугского лимана