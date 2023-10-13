https://crimea.ria.ru/20231013/kiev-provodit-nasilstvennuyu-evakuatsiyu-semey-s-detmi-iz-sel-khersonschiny-1132075267.html

Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины

Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины

Киевский режим проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел, расположенных на берегу Днепро-Бугского лимана. Об этом сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T13:35

2023-10-13T13:35

2023-10-13T13:35

владимир сальдо

херсон

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел, расположенных на берегу Днепро-Бугского лимана. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, Киев планирует очередные провокации и "забирают людей как товар с территорий, которые скоро потеряют".Ранее сообщалось, что мирный житель села Геройское на Херсонщине получил осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела ВСУ. Также при минометном обстреле села Казачьи лагеря в Херсонской области погиб пенсионер.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья ХерсонщиныУтренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭПУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области

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владимир сальдо, херсон, херсонская область, эвакуация, украина, новости