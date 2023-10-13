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Более 100 ударов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины, ранен мужчина - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Более 100 ударов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины, ранен мужчина
Более 100 ударов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины, ранен мужчина - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Более 100 ударов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины, ранен мужчина
Мирный житель села Геройское на Херсонщине получил осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах. РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T12:08
2023-10-13T12:08
херсонская область
новости сво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Мирный житель села Геройское на Херсонщине получил осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах.Всего за сутки ВСУ выпустили по городам и селам левого берега Херсонской области 114 снарядов из ствольной артиллерии.Уточняется, что обстрелам со стороны киевского режима подверглись 14 населенных пунктов.Так, по Малой Лепетихе украинские боевики нанесли 14 ударов, по Сергеевке — 19, по Великой Лепетихе — 12, по Князе-Григоровке - 28, по Алешкам - 11. Кроме того, в Крынки прилетело девять снарядов, в Казачьи Лагеря шесть, в Подстепное – семь и в село Геройское – восемь.Также ночью ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку, Каховку, Песчановку, Саги и Днепряны. Всего по этим населенным пунктам был выпушен 31 снаряд из ствольной артиллерии.Накануне сообщалось, что при минометном обстреле села Казачьи лагеря в Херсонской области погиб пенсионер.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья ХерсонщиныУтренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭПУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, новости сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Более 100 ударов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины, ранен мужчина

В результате обстрела ВСУ в селе Геройское Херсонской области ранен мирный житель

12:08 13.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Мирный житель села Геройское на Херсонщине получил осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в селе Геройское один мирный житель получил осколочные ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.
Всего за сутки ВСУ выпустили по городам и селам левого берега Херсонской области 114 снарядов из ствольной артиллерии.
Уточняется, что обстрелам со стороны киевского режима подверглись 14 населенных пунктов.
Так, по Малой Лепетихе украинские боевики нанесли 14 ударов, по Сергеевке — 19, по Великой Лепетихе — 12, по Князе-Григоровке - 28, по Алешкам - 11. Кроме того, в Крынки прилетело девять снарядов, в Казачьи Лагеря шесть, в Подстепное – семь и в село Геройское – восемь.
Также ночью ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку, Каховку, Песчановку, Саги и Днепряны. Всего по этим населенным пунктам был выпушен 31 снаряд из ствольной артиллерии.
Накануне сообщалось, что при минометном обстреле села Казачьи лагеря в Херсонской области погиб пенсионер.
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Херсонская областьНовости СВООбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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