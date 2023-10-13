https://crimea.ria.ru/20231013/bolee-100-udarov-vsu-obstrelyali-levoberezhe-khersonschiny-ranen-muzhchina-1132073055.html

Более 100 ударов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины, ранен мужчина

Более 100 ударов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины, ранен мужчина - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Более 100 ударов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины, ранен мужчина

Мирный житель села Геройское на Херсонщине получил осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах. РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T12:08

2023-10-13T12:08

2023-10-13T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Мирный житель села Геройское на Херсонщине получил осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах.Всего за сутки ВСУ выпустили по городам и селам левого берега Херсонской области 114 снарядов из ствольной артиллерии.Уточняется, что обстрелам со стороны киевского режима подверглись 14 населенных пунктов.Так, по Малой Лепетихе украинские боевики нанесли 14 ударов, по Сергеевке — 19, по Великой Лепетихе — 12, по Князе-Григоровке - 28, по Алешкам - 11. Кроме того, в Крынки прилетело девять снарядов, в Казачьи Лагеря шесть, в Подстепное – семь и в село Геройское – восемь.Также ночью ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку, Каховку, Песчановку, Саги и Днепряны. Всего по этим населенным пунктам был выпушен 31 снаряд из ствольной артиллерии.Накануне сообщалось, что при минометном обстреле села Казачьи лагеря в Херсонской области погиб пенсионер.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья ХерсонщиныУтренний удар по Новой Каховке: поврежден газопровод и ЛЭПУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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