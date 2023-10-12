https://crimea.ria.ru/20231012/vsu-udarili-po-khersonschine-iz-minometov-pogib-pensioner-1132031782.html

ВСУ ударили по Херсонщине из минометов: погиб пенсионер

ВСУ ударили по Херсонщине из минометов: погиб пенсионер - РИА Новости Крым, 12.10.2023

ВСУ ударили по Херсонщине из минометов: погиб пенсионер

Пенсионер погиб при минометном обстреле села Казачьи лагеря в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T11:11

2023-10-12T11:11

2023-10-12T11:11

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

владимир сальдо

новые регионы россии

общество

всу (вооруженные силы украины)

алешки

каховка

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Пенсионер погиб при минометном обстреле села Казачьи лагеря в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.При этом за минувшие сутки ВСУ 104 раза били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонщины, сообщают экстренные службы региона.Только за день украинские боевики нанесли 12 ударов по Алешкам, 11 - по Великой Лепетихе, по десять прилетов зафиксированы в Сергееве и Крынках, восемь - в Малой Лепетихе, семь - в Казачьих лагерях, по пять - в Раденске и Князе-Григоровке, четыре раза били по Сагам."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Крынки, Алешки. В результате обстрела ВСУ в Казачьих Лагерях погиб один мирный житель", - сказано в сообщении.Накануне ВСУ почти 130 раз за сутки обстреляли города и села левобережья Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненыеЧетверо мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Брянской областиМирные жители ранены в результате украинских атак на города ДНР

https://crimea.ria.ru/20231002/vsu-obstrelyali-zhilye-doma-novoy-kakhovki--est-zhertvy-1131788358.html

херсонская область

новые регионы россии

алешки

каховка

новая каховка

голая пристань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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