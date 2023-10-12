https://crimea.ria.ru/20231012/vsu-udarili-po-khersonschine-iz-minometov-pogib-pensioner-1132031782.html
ВСУ ударили по Херсонщине из минометов: погиб пенсионер
ВСУ ударили по Херсонщине из минометов: погиб пенсионер - РИА Новости Крым, 12.10.2023
ВСУ ударили по Херсонщине из минометов: погиб пенсионер
Пенсионер погиб при минометном обстреле села Казачьи лагеря в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T11:11
2023-10-12T11:11
2023-10-12T11:11
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
владимир сальдо
новые регионы россии
общество
всу (вооруженные силы украины)
алешки
каховка
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131520635_0:267:960:807_1920x0_80_0_0_a60c3e24ebe45db6a2bab78fc4f7cf1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Пенсионер погиб при минометном обстреле села Казачьи лагеря в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.При этом за минувшие сутки ВСУ 104 раза били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонщины, сообщают экстренные службы региона.Только за день украинские боевики нанесли 12 ударов по Алешкам, 11 - по Великой Лепетихе, по десять прилетов зафиксированы в Сергееве и Крынках, восемь - в Малой Лепетихе, семь - в Казачьих лагерях, по пять - в Раденске и Князе-Григоровке, четыре раза били по Сагам."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Крынки, Алешки. В результате обстрела ВСУ в Казачьих Лагерях погиб один мирный житель", - сказано в сообщении.Накануне ВСУ почти 130 раз за сутки обстреляли города и села левобережья Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненыеЧетверо мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Брянской областиМирные жители ранены в результате украинских атак на города ДНР
https://crimea.ria.ru/20231002/vsu-obstrelyali-zhilye-doma-novoy-kakhovki--est-zhertvy-1131788358.html
херсонская область
новые регионы россии
алешки
каховка
новая каховка
голая пристань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131520635_0:207:960:927_1920x0_80_0_0_d1c6342eee0e68db6fde6c01e181ab40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, обстрелы всу, происшествия, владимир сальдо, новые регионы россии, общество, всу (вооруженные силы украины), алешки, каховка, новая каховка, голая пристань, новости
ВСУ ударили по Херсонщине из минометов: погиб пенсионер
Пенсионер погиб при ударе ВСУ по селу Казачьи лагеря в Херсонской области - Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Пенсионер погиб при минометном обстреле села Казачьи лагеря в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня от минометной мины, выпущенной с правого берега Днепра боевиками вооруженных формирований киевского режима, в селе Казачьи лагеря погиб 83-летний мирный житель. Человек, в раннем детстве переживший тяготы и лишения еще той войны с нацистами, был убит современными последователями нацизма", - написал он в своем Telegram.
При этом за минувшие сутки ВСУ 104 раза били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонщины, сообщают экстренные службы региона.
Только за день украинские боевики нанесли 12 ударов по Алешкам, 11 - по Великой Лепетихе, по десять прилетов зафиксированы в Сергееве и Крынках, восемь - в Малой Лепетихе, семь - в Казачьих лагерях, по пять - в Раденске и Князе-Григоровке, четыре раза били по Сагам.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Крынки, Алешки. В результате обстрела ВСУ в Казачьих Лагерях погиб один мирный житель", - сказано в сообщении.
Накануне ВСУ почти 130 раз за сутки обстреляли
города и села левобережья Херсонской области.
Читайте также на РИА Новости Крым: