https://crimea.ria.ru/20231012/chp-v-belgorode-oblomki-drona-razrushili-dom---est-pogibshie-i-ranenye-1132027617.html
ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые
ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 12.10.2023
ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые
Два человека погибли, еще двое тяжело ранены в результате падения обломков украинского беспилотника в Белгороде. Под завалами разрушенного частного дома может... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T06:16
2023-10-12T06:16
2023-10-12T06:28
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое тяжело ранены в результате падения обломков украинского беспилотника в Белгороде. Под завалами разрушенного частного дома может находиться ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его данным, системы ПВО сбили беспилотник на подлете к городу. Обломки упали в частном секторе, один дом загорелся - он полностью разрушен.Еще двое пострадавших были доставлены в больницу. Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. У женщины перелом ноги и сотрясение головного мозга, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.В результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля, уточнил губернатор.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские регионы с помощью беспилотников, ракет и артиллерии.10 октября в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области погиб пенсионер, его супруга получила тяжелые ранения. 7 октября поселок Уразово обстреляли из "Града" - один человек погиб. В тот же день российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаБеспилотник сбит на подлете к Москве – что известноУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны
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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости
ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые
Два человека погибли после падения обломков БПЛА в Белгороде, под завалами ищут ребенка
06:16 12.10.2023 (обновлено: 06:28 12.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое тяжело ранены в результате падения обломков украинского беспилотника в Белгороде. Под завалами разрушенного частного дома может находиться ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, системы ПВО сбили беспилотник на подлете к городу. Обломки упали в частном секторе, один дом загорелся - он полностью разрушен.
"К большому горю, есть погибшие. Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов - это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается", - написал Гладков в своем ТГ-канале.
Еще двое пострадавших были доставлены в больницу. Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. У женщины перелом ноги и сотрясение головного мозга, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
В результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля, уточнил губернатор.
ВСУ регулярно атакуют приграничные российские регионы с помощью беспилотников, ракет и артиллерии.
10 октября в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области погиб пенсионер, его супруга получила тяжелые ранения.
7 октября поселок Уразово обстреляли из "Града" - один человек погиб. В тот же день российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью.
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