https://crimea.ria.ru/20231012/chp-v-belgorode-oblomki-drona-razrushili-dom---est-pogibshie-i-ranenye-1132027617.html

ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые

ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 12.10.2023

ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые

Два человека погибли, еще двое тяжело ранены в результате падения обломков украинского беспилотника в Белгороде. Под завалами разрушенного частного дома может... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T06:16

2023-10-12T06:16

2023-10-12T06:28

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое тяжело ранены в результате падения обломков украинского беспилотника в Белгороде. Под завалами разрушенного частного дома может находиться ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его данным, системы ПВО сбили беспилотник на подлете к городу. Обломки упали в частном секторе, один дом загорелся - он полностью разрушен.Еще двое пострадавших были доставлены в больницу. Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. У женщины перелом ноги и сотрясение головного мозга, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.В результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля, уточнил губернатор.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские регионы с помощью беспилотников, ракет и артиллерии.10 октября в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области погиб пенсионер, его супруга получила тяжелые ранения. 7 октября поселок Уразово обстреляли из "Града" - один человек погиб. В тот же день российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаБеспилотник сбит на подлете к Москве – что известноУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны

белгород

белгородская область

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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости