Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231012/chp-v-belgorode-oblomki-drona-razrushili-dom---est-pogibshie-i-ranenye-1132027617.html
ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые
ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 12.10.2023
ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые
Два человека погибли, еще двое тяжело ранены в результате падения обломков украинского беспилотника в Белгороде. Под завалами разрушенного частного дома может... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T06:16
2023-10-12T06:28
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132028091_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f67a19255d56f0c58527f18a441ced13.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое тяжело ранены в результате падения обломков украинского беспилотника в Белгороде. Под завалами разрушенного частного дома может находиться ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его данным, системы ПВО сбили беспилотник на подлете к городу. Обломки упали в частном секторе, один дом загорелся - он полностью разрушен.Еще двое пострадавших были доставлены в больницу. Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. У женщины перелом ноги и сотрясение головного мозга, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.В результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля, уточнил губернатор.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские регионы с помощью беспилотников, ракет и артиллерии.10 октября в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области погиб пенсионер, его супруга получила тяжелые ранения. 7 октября поселок Уразово обстреляли из "Града" - один человек погиб. В тот же день российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаБеспилотник сбит на подлете к Москве – что известноУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132028091_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b08f9682237658295cff8bbca75b773f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгород, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости
ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые

Два человека погибли после падения обломков БПЛА в Белгороде, под завалами ищут ребенка

06:16 12.10.2023 (обновлено: 06:28 12.10.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгороде сбитый беспилотник разрушил частный дом
В Белгороде сбитый беспилотник разрушил частный дом
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое тяжело ранены в результате падения обломков украинского беспилотника в Белгороде. Под завалами разрушенного частного дома может находиться ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, системы ПВО сбили беспилотник на подлете к городу. Обломки упали в частном секторе, один дом загорелся - он полностью разрушен.
"К большому горю, есть погибшие. Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов - это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается", - написал Гладков в своем ТГ-канале.
Еще двое пострадавших были доставлены в больницу. Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. У женщины перелом ноги и сотрясение головного мозга, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
В результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля, уточнил губернатор.
ВСУ регулярно атакуют приграничные российские регионы с помощью беспилотников, ракет и артиллерии.
10 октября в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области погиб пенсионер, его супруга получила тяжелые ранения. 7 октября поселок Уразово обстреляли из "Града" - один человек погиб. В тот же день российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известно
У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – Минобороны
 
Вячеслав ГладковБелгородБелгородская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:29Оборона ВСУ продавлена российскими войсками под Донецком
08:03Обстановка на Крымском мосту в четверг утром
07:59Где в Крыму в четверг утилизируют боеприпасы
07:36В России хотят запретить цирки с животными
07:16Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды
06:55В музее Херсонеса выставят уникальные солнечные часы античного периода
06:42Число погибших в Белгороде выросло до трех
06:16ЧП в Белгороде: обломки дрона разрушили дом - есть погибшие и раненые
06:04В Крыму 135 детей находятся в реестре пациентов с паллиативным статусом
00:01Тепло и солнечно: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 12 октября
22:37Главные новости Крыма: 11 октября
22:15Главное за день: 11 октября
21:38Онкодиспансер в Севастополе получил новейшее оборудование для операций
21:24Крымскому федеральному университету – 105 лет: как отметили юбилей
21:01Крымский мост: обстановка вечером в среду
20:50Митрополит Тихон Шевкунов: биография
20:46Крымский детский хоспис появится в Феодосии
20:24В Севастополе отбой воздушной тревоги
20:08Четверо мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Брянской области
Лента новостейМолния