Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известно
Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Московой - Минобороны
06:51 07.10.2023 (обновлено: 09:46 07.10.2023)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли очередную попытку атаки киевского режима по Москве и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Утром в субботу дежурные системы противовоздушной обороны сбили над областью беспилотник самолетного типа.
"7 октября в 05.05 мск дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Истринского городского округа Московской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков обошлось без жертв и разрушений.
"Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в своем Telegram-канале.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары нацелены на приграничные территории - Брянской, Белгородской, Курской областей, а также на Крым и Севастополь. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, 31 августа очередной вражеский беспилотник был уничтожен над Воскресенским районом Московской области.
В пятницу, 6 октября, ПВО Черноморского флота обнаружили и сбили украинский беспилотник в 10 километрах от побережья Крыма. А в Севастополе отражена атака воздушных целей со стороны моря.
Читайте также на РИА Новости Крым: