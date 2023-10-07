https://crimea.ria.ru/20231007/bespilotnik-sbit-na-podlete-k-moskve--chto-izvestno-1131912949.html

Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известно

Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известно - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известно

Российские военные пресекли очередную попытку атаки киевского режима по Москве и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T06:51

2023-10-07T06:51

2023-10-07T09:46

москва

московская область

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

сергей собянин

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли очередную попытку атаки киевского режима по Москве и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны.Утром в субботу дежурные системы противовоздушной обороны сбили над областью беспилотник самолетного типа.Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков обошлось без жертв и разрушений.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары нацелены на приграничные территории - Брянской, Белгородской, Курской областей, а также на Крым и Севастополь. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, 31 августа очередной вражеский беспилотник был уничтожен над Воскресенским районом Московской области.В пятницу, 6 октября, ПВО Черноморского флота обнаружили и сбили украинский беспилотник в 10 километрах от побережья Крыма. А в Севастополе отражена атака воздушных целей со стороны моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныВ Севастополе отразили воздушную атаку со стороны моря – власти

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), сергей собянин, происшествия, пво, безопасность, обстрелы всу, новости