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Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известно - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известно
Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известно - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известно
Российские военные пресекли очередную попытку атаки киевского режима по Москве и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T06:51
2023-10-07T09:46
москва
московская область
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
сергей собянин
происшествия
пво
безопасность
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли очередную попытку атаки киевского режима по Москве и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны.Утром в субботу дежурные системы противовоздушной обороны сбили над областью беспилотник самолетного типа.Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков обошлось без жертв и разрушений.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары нацелены на приграничные территории - Брянской, Белгородской, Курской областей, а также на Крым и Севастополь. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, 31 августа очередной вражеский беспилотник был уничтожен над Воскресенским районом Московской области.В пятницу, 6 октября, ПВО Черноморского флота обнаружили и сбили украинский беспилотник в 10 километрах от побережья Крыма. А в Севастополе отражена атака воздушных целей со стороны моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныВ Севастополе отразили воздушную атаку со стороны моря – власти
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7 495 645-6601
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москва, московская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), сергей собянин, происшествия, пво, безопасность, обстрелы всу, новости
Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известно

Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Московой - Минобороны

06:51 07.10.2023 (обновлено: 09:46 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли очередную попытку атаки киевского режима по Москве и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Утром в субботу дежурные системы противовоздушной обороны сбили над областью беспилотник самолетного типа.
"7 октября в 05.05 мск дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Истринского городского округа Московской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на месте падения обломков обошлось без жертв и разрушений.
"Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в своем Telegram-канале.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников и ракет. Удары нацелены на приграничные территории - Брянской, Белгородской, Курской областей, а также на Крым и Севастополь. Кроме того, в последнее время участились атаки на Москву и Подмосковье. В ряде российских регионов действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, 31 августа очередной вражеский беспилотник был уничтожен над Воскресенским районом Московской области.
В пятницу, 6 октября, ПВО Черноморского флота обнаружили и сбили украинский беспилотник в 10 километрах от побережья Крыма. А в Севастополе отражена атака воздушных целей со стороны моря.
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МоскваМосковская областьМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Сергей СобянинПроисшествияПВОБезопасностьОбстрелы ВСУНовости
 
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