https://crimea.ria.ru/20230831/otbita-ataka-bespilotnika-na-moskvu---minoborony-1131060928.html

Отбита атака беспилотника на Москву - Минобороны

Отбита атака беспилотника на Москву - Минобороны - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Отбита атака беспилотника на Москву - Минобороны

В четверг утром отбита террористическая атака украинского беспилотника по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T08:27

2023-08-31T08:27

2023-08-31T08:35

москва

сергей собянин

министерство обороны рф

новости

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131060993_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9355140a225c66ebdd25ab866969523.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В четверг утром отбита террористическая атака украинского беспилотника по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России."Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области", - уточнили в министерстве.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавших и разрушений нет."Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал он в своем Telegram-канале.Накануне крылатая ракета сбита на востоке Крыма, от обломков загорелось поле.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном мореРазвожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, министерство обороны рф, новости, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)