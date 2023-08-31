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Отбита атака беспилотника на Москву - Минобороны
Отбита атака беспилотника на Москву - Минобороны - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Отбита атака беспилотника на Москву - Минобороны
В четверг утром отбита террористическая атака украинского беспилотника по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T08:27
2023-08-31T08:27
2023-08-31T08:35
москва
сергей собянин
министерство обороны рф
новости
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В четверг утром отбита террористическая атака украинского беспилотника по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России."Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области", - уточнили в министерстве.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадавших и разрушений нет."Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал он в своем Telegram-канале.Накануне крылатая ракета сбита на востоке Крыма, от обломков загорелось поле.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном мореРазвожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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москва, сергей собянин, министерство обороны рф, новости, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Отбита атака беспилотника на Москву - Минобороны
Минобороны: украинский беспилотник сбит в Московской области
08:27 31.08.2023 (обновлено: 08:35 31.08.2023)