https://crimea.ria.ru/20230830/u-nas-nadezhnaya-zaschita-vlasti-kryma-zayavili-o-gotovnosti-k-atakam-vsu-1131047157.html

"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ

"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ - РИА Новости Крым, 30.08.2023

"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ

Крым надежно защищен от возможных атак со стороны Украины, в регионе предпринимаются все необходимые меры для безопасности жителей и гостей полуострова. Об этом РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T15:10

2023-08-30T15:10

2023-08-30T15:28

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

политика

крым

новости крыма

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Крым надежно защищен от возможных атак со стороны Украины, в регионе предпринимаются все необходимые меры для безопасности жителей и гостей полуострова. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".При этом Константинов не исключил возможности провокаций со стороны Киева, поскольку ВСУ в ходе специальной военной операции не имеют успехов. И на Западе, подчеркнул спикер, это знают.Глава крымского парламента также выразил мнение, что никаких "красных линий" у Киева не существует уже девять лет. Громкие заявления украинских политиков о том, что их западные кураторы разрешили им бить по Крыму — не более чем словесная бутафория и пропаганда."Мы хорошо знаем этих людей с 2014 года. И у крымчан, в отличие от многих, у кого до сих пор еще есть розовые очки в отношении их, их нет. Никаких "красных линий" у них никогда не было, нельзя слушать и верить их словам, потому что они ничего не означают. Все их слова для внутренней аудитории, в информационном поле они работают достаточно энергично с самого начала", - добавил он.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала заявил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму. Он также сказал, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. В Кремле в ответ на эти слова заявили, что Киев делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт, но там понимают всю опасность последствий такой вовлеченности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле отреагировали на слова Подоляка об ударах по Крыму42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20230830/otbita-ataka-bespilotnikov-na-sevastopol---razvozhaev-1131034033.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), политика, крым, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым