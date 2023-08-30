"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ
Крымские власти заявили о защищенности региона от возможных атак ВСУ
15:10 30.08.2023 (обновлено: 15:28 30.08.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Крым надежно защищен от возможных атак со стороны Украины, в регионе предпринимаются все необходимые меры для безопасности жителей и гостей полуострова. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Предпринимаются все необходимые меры. Надо понимать, что сегодня стопроцентной гарантии вообще никто не дает, но в Крыму совместными усилиями Минобороны, главы республики и штаба, который он возглавляет, сделано очень многое. И мы очень серьезно продвинулись в этом плане с начала спецоперации. У нас очень надежная защита", - сказал он.
При этом Константинов не исключил возможности провокаций со стороны Киева, поскольку ВСУ в ходе специальной военной операции не имеют успехов. И на Западе, подчеркнул спикер, это знают.
"Недооценивать эту публику нельзя, они опираются на мощнейшую экономику западных стран. Сами по себе они ничего не означают, соответствуют числу ноль. Их опасность состоит в том, что они совсем не дорожат своей страной, людьми и территорией. Им все равно, что мы разрушим, – это надо понимать", - отметил он.
Глава крымского парламента также выразил мнение, что никаких "красных линий" у Киева не существует уже девять лет. Громкие заявления украинских политиков о том, что их западные кураторы разрешили им бить по Крыму — не более чем словесная бутафория и пропаганда.
"Мы хорошо знаем этих людей с 2014 года. И у крымчан, в отличие от многих, у кого до сих пор еще есть розовые очки в отношении их, их нет. Никаких "красных линий" у них никогда не было, нельзя слушать и верить их словам, потому что они ничего не означают. Все их слова для внутренней аудитории, в информационном поле они работают достаточно энергично с самого начала", - добавил он.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала заявил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму. Он также сказал, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. В Кремле в ответ на эти слова заявили, что Киев делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт, но там понимают всю опасность последствий такой вовлеченности.
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