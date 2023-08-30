Рейтинг@Mail.ru
"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230830/u-nas-nadezhnaya-zaschita-vlasti-kryma-zayavili-o-gotovnosti-k-atakam-vsu-1131047157.html
"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ
"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ - РИА Новости Крым, 30.08.2023
"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ
Крым надежно защищен от возможных атак со стороны Украины, в регионе предпринимаются все необходимые меры для безопасности жителей и гостей полуострова. Об этом РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T15:10
2023-08-30T15:28
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
политика
крым
новости крыма
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/02/1119755126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68572c38581b080214d1a87643b28a70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Крым надежно защищен от возможных атак со стороны Украины, в регионе предпринимаются все необходимые меры для безопасности жителей и гостей полуострова. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".При этом Константинов не исключил возможности провокаций со стороны Киева, поскольку ВСУ в ходе специальной военной операции не имеют успехов. И на Западе, подчеркнул спикер, это знают.Глава крымского парламента также выразил мнение, что никаких "красных линий" у Киева не существует уже девять лет. Громкие заявления украинских политиков о том, что их западные кураторы разрешили им бить по Крыму — не более чем словесная бутафория и пропаганда."Мы хорошо знаем этих людей с 2014 года. И у крымчан, в отличие от многих, у кого до сих пор еще есть розовые очки в отношении их, их нет. Никаких "красных линий" у них никогда не было, нельзя слушать и верить их словам, потому что они ничего не означают. Все их слова для внутренней аудитории, в информационном поле они работают достаточно энергично с самого начала", - добавил он.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала заявил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму. Он также сказал, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. В Кремле в ответ на эти слова заявили, что Киев делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт, но там понимают всю опасность последствий такой вовлеченности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле отреагировали на слова Подоляка об ударах по Крыму42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230830/otbita-ataka-bespilotnikov-na-sevastopol---razvozhaev-1131034033.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/02/1119755126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fcf9fafd8e01036a04d530078cb69db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), политика, крым, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ

Крымские власти заявили о защищенности региона от возможных атак ВСУ

15:10 30.08.2023 (обновлено: 15:28 30.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Крым надежно защищен от возможных атак со стороны Украины, в регионе предпринимаются все необходимые меры для безопасности жителей и гостей полуострова. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Предпринимаются все необходимые меры. Надо понимать, что сегодня стопроцентной гарантии вообще никто не дает, но в Крыму совместными усилиями Минобороны, главы республики и штаба, который он возглавляет, сделано очень многое. И мы очень серьезно продвинулись в этом плане с начала спецоперации. У нас очень надежная защита", - сказал он.

При этом Константинов не исключил возможности провокаций со стороны Киева, поскольку ВСУ в ходе специальной военной операции не имеют успехов. И на Западе, подчеркнул спикер, это знают.

"Недооценивать эту публику нельзя, они опираются на мощнейшую экономику западных стран. Сами по себе они ничего не означают, соответствуют числу ноль. Их опасность состоит в том, что они совсем не дорожат своей страной, людьми и территорией. Им все равно, что мы разрушим, – это надо понимать", - отметил он.

Глава крымского парламента также выразил мнение, что никаких "красных линий" у Киева не существует уже девять лет. Громкие заявления украинских политиков о том, что их западные кураторы разрешили им бить по Крыму — не более чем словесная бутафория и пропаганда.
"Мы хорошо знаем этих людей с 2014 года. И у крымчан, в отличие от многих, у кого до сих пор еще есть розовые очки в отношении их, их нет. Никаких "красных линий" у них никогда не было, нельзя слушать и верить их словам, потому что они ничего не означают. Все их слова для внутренней аудитории, в информационном поле они работают достаточно энергично с самого начала", - добавил он.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала заявил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму. Он также сказал, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. В Кремле в ответ на эти слова заявили, что Киев делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт, но там понимают всю опасность последствий такой вовлеченности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле отреагировали на слова Подоляка об ударах по Крыму
42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в Крыму
Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
04:49
Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)ПолитикаКрымНовости КрымаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВО
16:02За 5 лет в Крыму капитально отремонтируют порядка 200 школ – Константинов
15:55Цены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопрос
15:37Власти Крыма озвучили данные по загрузке гостиниц в регионе
15:26Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном море
15:23Армия России уничтожила склады, штаб и узел связи ВСУ в Донецкой области
15:17Африканский разворот: причины событий в Нигере и Габоне - эксперт
15:12Армия России отразила 18 атак ВСУ на четырех направлениях
15:10"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ
14:52Насильник из Ленинского района приговорен к 8 годам колонии
14:27ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области
14:11Мощный удар нанесен по пунктам управления и разведки ВСУ
14:02Призывал вступить в "Правый сектор"*: задержан житель Каховки
13:45МИД: Массированные атаки дронов на Россию - свидетельство конца Украины
13:30Ночная атака БПЛА на регионы России – реакция Кремля
13:17После повышения ставок клиенты РНКБ открыли 15 тысяч вкладов
13:06В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО
12:57В Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб
12:42В МИД РФ пообещали "словом и делом" ответить на угрозы Подоляка Крыму
12:31Дискредитировал ВС РФ и растил коноплю: крымчанин ждет суда
Лента новостейМолния