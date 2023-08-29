https://crimea.ria.ru/20230829/v-kremle-otreagirovali-na-slova-podolyaka-ob-udarakh-po-krymu-1131013814.html

В Кремле отреагировали на слова Подоляка об ударах по Крыму

В Кремле отреагировали на слова Подоляка об ударах по Крыму - РИА Новости Крым, 29.08.2023

В Кремле отреагировали на слова Подоляка об ударах по Крыму

Киев делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт, но там понимают всю опасность последствий такой вовлеченности. Об этом РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T13:33

2023-08-29T13:33

2023-08-29T13:33

дмитрий песков

москва

кремль

крым

михаил подоляк

дмитрий медведев

алексей кочетков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Киев делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт, но там понимают всю опасность последствий такой вовлеченности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о западной поддержке намерений Киева "уничтожить все российское", в том числе в Крыму.Ранее Подоляк в эфире украинского телеканала заявил, что на сегодняшний день на Западе существует "абсолютный консенсус" относительно того, что киевский режим может "уничтожать все российское", в частности, Крыму. Он также заявил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Подоляка являются юридическим доказательством участия Запада в войне с Россией.Глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что заявление Подоляка свидетельствуют о понимании киевским режимом своей неизбежной катастрофы. По мнению эксперт, подобные заявления – это симптом того, что лидеры киевского режима, надеясь на поддержку Запада, "любыми доступными способами оттягивают свой неминуемый финиш".Читайте также на РИА Новости Крым:42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мостуСу-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море

москва

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, москва, кремль, крым, михаил подоляк, дмитрий медведев, алексей кочетков