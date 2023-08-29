В Кремле отреагировали на слова Подоляка об ударах по Крыму
Песков: на Западе понимают опасность своего участия в ударах киевского режима по Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Киев делает все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт, но там понимают всю опасность последствий такой вовлеченности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о западной поддержке намерений Киева "уничтожить все российское", в том числе в Крыму.
"В это хотят верить представители киевского режима, и, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности. Поэтому сейчас идет это столкновение точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем", - сказал представитель Кремля.
Ранее Подоляк в эфире украинского телеканала заявил, что на сегодняшний день на Западе существует "абсолютный консенсус" относительно того, что киевский режим может "уничтожать все российское", в частности, Крыму. Он также заявил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Подоляка являются юридическим доказательством участия Запада в войне с Россией.
Глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что заявление Подоляка свидетельствуют о понимании киевским режимом своей неизбежной катастрофы. По мнению эксперт, подобные заявления – это симптом того, что лидеры киевского режима, надеясь на поддержку Запада, "любыми доступными способами оттягивают свой неминуемый финиш".
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