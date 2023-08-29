https://crimea.ria.ru/20230829/neizbezhnaya-katastrofa-politolog-obyasnil-slova-podolyaka-o-kryme-1131011535.html

Неизбежная катастрофа: политолог объяснил слова Подоляка о Крыме

Неизбежная катастрофа: политолог объяснил слова Подоляка о Крыме - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Неизбежная катастрофа: политолог объяснил слова Подоляка о Крыме

Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об ударах по Крыму – симптом понимания киевским режимом неизбежности своего краха. Такое... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T11:32

2023-08-29T11:32

2023-08-29T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об ударах по Крыму – симптом понимания киевским режимом неизбежности своего краха. Такое мнение высказал глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению эксперта, внутри самой Украины "не просто зреет, а уже витает в воздухе состояние неминуемой катастрофы, которую никак нельзя отсрочить".Ранее Подоляк в эфире украинского телеканала заявил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму. Он также сказал, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Подоляка являются юридическим доказательством участия Запада в войне с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мостуСу-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, алексей кочетков, крым, новости сво, дмитрий медведев, киев, михаил подоляк