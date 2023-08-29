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Неизбежная катастрофа: политолог объяснил слова Подоляка о Крыме - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Неизбежная катастрофа: политолог объяснил слова Подоляка о Крыме
Неизбежная катастрофа: политолог объяснил слова Подоляка о Крыме - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Неизбежная катастрофа: политолог объяснил слова Подоляка о Крыме
Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об ударах по Крыму – симптом понимания киевским режимом неизбежности своего краха. Такое... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T11:32
2023-08-29T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об ударах по Крыму – симптом понимания киевским режимом неизбежности своего краха. Такое мнение высказал глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению эксперта, внутри самой Украины "не просто зреет, а уже витает в воздухе состояние неминуемой катастрофы, которую никак нельзя отсрочить".Ранее Подоляк в эфире украинского телеканала заявил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму. Он также сказал, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Подоляка являются юридическим доказательством участия Запада в войне с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мостуСу-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
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РИА Новости Крым
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новости, алексей кочетков, крым, новости сво, дмитрий медведев, киев, михаил подоляк
Неизбежная катастрофа: политолог объяснил слова Подоляка о Крыме

Эксперт Кочетков: слова Подоляка о Крыме говорят о неизбежности катастрофы для Киева

11:32 29.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об ударах по Крыму – симптом понимания киевским режимом неизбежности своего краха. Такое мнение высказал глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Идеология киевского режима принимает неприкрытый людоедский характер. Это говорит о том, что там происходят процессы распада этого государства, которые, возможно, не очень хорошо видны из России. Там уже нет никаких сдержек, и они (власти Украины – ред.) понимают, что конец неизбежен, несмотря на все бравурные заявления, "контрнаступы" и поставки военной техники", – считает Кочетков.

По мнению эксперта, внутри самой Украины "не просто зреет, а уже витает в воздухе состояние неминуемой катастрофы, которую никак нельзя отсрочить".
"Подобные заявления – это симптом, что все эти люди (лидеры киевского режима – ред.) давным-давно все для себя решили и любыми доступными им способами оттягивают свой неминуемый финиш. И сейчас они пытаются втянуть в свои преступления как можно больше европейских политиков, рассчитывая, что им окажут какую-то помощь, хотя бы для того, чтобы катастрофа не случилась моментально", – подытожил политолог.
Ранее Подоляк в эфире украинского телеканала заявил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму. Он также сказал, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова Подоляка являются юридическим доказательством участия Запада в войне с Россией.
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НовостиАлексей КочетковКрымНовости СВОДмитрий МедведевКиевМихаил Подоляк
 
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