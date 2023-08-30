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Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном море - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном море
Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном море - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном море
Российский самолет Су-24 уничтожил в Черном море еще один катер ВСУ с экипажем. Об этом сообщают в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T15:26
2023-08-30T15:34
министерство обороны рф
черное море
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Российский самолет Су-24 уничтожил в Черном море еще один катер ВСУ с экипажем. Об этом сообщают в Минобороны России.Как сообщалось ранее, в этом же районе истребитель Су-30 уничтожил один украинский быстроходный военный катер с экипажем.В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на среду в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России
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министерство обороны рф, черное море, потери всу , всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, происшествия, воздушно-космический силы (вкс), новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии
Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном море

Минобороны: еще один катер ВСУ с экипажем уничтожен у острова Змеиный в Черном море

15:26 30.08.2023 (обновлено: 15:34 30.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСу-24 во время взлета на аэродроме в Новофедоровке
Су-24 во время взлета на аэродроме в Новофедоровке - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Российский самолет Су-24 уничтожил в Черном море еще один катер ВСУ с экипажем. Об этом сообщают в Минобороны России.
Как сообщалось ранее, в этом же районе истребитель Су-30 уничтожил один украинский быстроходный военный катер с экипажем.
"30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем", - сказано в сообщении.
В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на среду в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
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