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Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном море

Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном море - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном море

Российский самолет Су-24 уничтожил в Черном море еще один катер ВСУ с экипажем. Об этом сообщают в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T15:26

2023-08-30T15:26

2023-08-30T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Российский самолет Су-24 уничтожил в Черном море еще один катер ВСУ с экипажем. Об этом сообщают в Минобороны России.Как сообщалось ранее, в этом же районе истребитель Су-30 уничтожил один украинский быстроходный военный катер с экипажем.В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на среду в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России

черное море

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2023

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