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В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны
В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны - РИА Новости Крым, 30.08.2023
В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны
Российский истребитель Су-30 уничтожил украинский быстроходный катер с экипажем в Черном море в районе острова Змеиный. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T12:00
2023-08-30T12:00
2023-08-30T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-30 уничтожил украинский быстроходный катер с экипажем в Черном море в районе острова Змеиный. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
https://crimea.ria.ru/20230830/pvo-otrazila-ataku-bespilotnikov-v-semi-oblastyakh-rossii-1131034869.html
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министерство обороны рф, армия и флот, авиация, новости сво, вооруженные силы россии
В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны
Минобороны: российский самолет Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем в Черном море
12:00 30.08.2023 (обновлено: 12:06 30.08.2023)