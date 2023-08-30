https://crimea.ria.ru/20230830/v-rayone-ostrova-zmeinyy-unichtozhen-kater-vsu-s-ekipazhem--minoborony-1131040898.html

В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны

В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны - РИА Новости Крым, 30.08.2023

В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны

Российский истребитель Су-30 уничтожил украинский быстроходный катер с экипажем в Черном море в районе острова Змеиный. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T12:00

2023-08-30T12:00

2023-08-30T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-30 уничтожил украинский быстроходный катер с экипажем в Черном море в районе острова Змеиный. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

https://crimea.ria.ru/20230830/pvo-otrazila-ataku-bespilotnikov-v-semi-oblastyakh-rossii-1131034869.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, авиация, новости сво, вооруженные силы россии