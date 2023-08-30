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В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны
В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны - РИА Новости Крым, 30.08.2023
В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны
Российский истребитель Су-30 уничтожил украинский быстроходный катер с экипажем в Черном море в районе острова Змеиный. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T12:00
2023-08-30T12:06
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-30 уничтожил украинский быстроходный катер с экипажем в Черном море в районе острова Змеиный. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
https://crimea.ria.ru/20230830/pvo-otrazila-ataku-bespilotnikov-v-semi-oblastyakh-rossii-1131034869.html
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министерство обороны рф, армия и флот, авиация, новости сво, вооруженные силы россии
В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны

Минобороны: российский самолет Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем в Черном море

12:00 30.08.2023 (обновлено: 12:06 30.08.2023)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ ВКС России
Истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Российский истребитель Су-30 уничтожил украинский быстроходный катер с экипажем в Черном море в районе острова Змеиный. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"30 августа восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на среду в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
06:41
ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России
 
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