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ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У" - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"
ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У" - РИА Новости Крым, 07.10.2023
ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"
Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T10:51
2023-10-07T10:51
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, ракеты сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле."По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - проинформировал он.Ранее в субботу дежурными средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского городского округа Московской области. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известноУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныВ Севастополе отразили воздушную атаку со стороны моря – власти
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"

Минобороны: три ракеты "Точка-У" сбиты над Белгородской областью

10:51 07.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЧасти упавшей ракеты "Точка-У". Архивное фото
Части упавшей ракеты Точка-У. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 10.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением трех оперативно-тактических ракет "Точка-У". Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, ракеты сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - проинформировал он.
Ранее в субботу дежурными средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского городского округа Московской области. Пострадавших нет.
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