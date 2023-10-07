https://crimea.ria.ru/20231007/vsu-popytalis-atakovat-belgorodskuyu-oblast-raketami-tochka-u-1131915257.html

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У" - РИА Новости Крым, 07.10.2023

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"

Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T10:51

2023-10-07T10:51

2023-10-07T10:51

белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, ракеты сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле."По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - проинформировал он.Ранее в субботу дежурными средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского городского округа Московской области. Пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известноУ берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныВ Севастополе отразили воздушную атаку со стороны моря – власти

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