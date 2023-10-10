https://crimea.ria.ru/20231010/pensioner-pogib-pri-udare-vsu-po-selu-v-belgorodskoy-oblasti-1131981091.html

Пенсионер погиб при ударе ВСУ по селу в Белгородской области

Пенсионер погиб при ударе ВСУ по селу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Пенсионер погиб при ударе ВСУ по селу в Белгородской области

Пенсионер погиб, его супруга получила тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T15:45

2023-10-10T15:45

2023-10-10T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Пенсионер погиб, его супруга получила тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшая женщина доставлена в городскую больницу Белгорода, ей оказывается вся необходимая помощь. Обстрел села продолжается. Как только позволит ситуация - оперативные службы продолжат подворовой обход территории, заключил он.Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ из "Града" белгородского поселка Уразово, погиб один человек.ВСУ в последнее время регулярно предпринимают попытки атаковать Белгородскую область и другие приграничные районы Российской Федерации с помощью беспилотников и ракет. В этих областях действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снарядыМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников

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