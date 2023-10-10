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Пенсионер погиб при ударе ВСУ по селу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Пенсионер погиб при ударе ВСУ по селу в Белгородской области
Пенсионер погиб при ударе ВСУ по селу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Пенсионер погиб при ударе ВСУ по селу в Белгородской области
Пенсионер погиб, его супруга получила тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T15:45
2023-10-10T15:45
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
общество
обстрелы всу
новости
всу (вооруженные силы украины)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Пенсионер погиб, его супруга получила тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшая женщина доставлена в городскую больницу Белгорода, ей оказывается вся необходимая помощь. Обстрел села продолжается. Как только позволит ситуация - оперативные службы продолжат подворовой обход территории, заключил он.Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ из "Града" белгородского поселка Уразово, погиб один человек.ВСУ в последнее время регулярно предпринимают попытки атаковать Белгородскую область и другие приграничные районы Российской Федерации с помощью беспилотников и ракет. В этих областях действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снарядыМассированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников
https://crimea.ria.ru/20230930/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-devyatyu-raketami-uragan-1131758873.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, общество, обстрелы всу, новости, всу (вооруженные силы украины), россия
Пенсионер погиб при ударе ВСУ по селу в Белгородской области

Гладков: пенсионер погиб, его жена серьезно ранена при обстреле ВСУ Белгородской области

15:45 10.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи
Бригада скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Пенсионер погиб, его супруга получила тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня дважды под отстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель. Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения", - написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавшая женщина доставлена в городскую больницу Белгорода, ей оказывается вся необходимая помощь.
Обстрел села продолжается. Как только позволит ситуация - оперативные службы продолжат подворовой обход территории, заключил он.
Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ из "Града" белгородского поселка Уразово, погиб один человек.
ВСУ в последнее время регулярно предпринимают попытки атаковать Белгородскую область и другие приграничные районы Российской Федерации с помощью беспилотников и ракет. В этих областях действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковОбществоОбстрелы ВСУНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Россия
 
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