https://crimea.ria.ru/20231007/vsu-obstrelyali-iz-grada-belgorodskiy-poselok---est-zhertvy-1131915495.html

ВСУ обстреляли из "Града" белгородский поселок - есть жертвы

ВСУ обстреляли из "Града" белгородский поселок - есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.10.2023

ВСУ обстреляли из "Града" белгородский поселок - есть жертвы

Один человек погиб при обстреле ВСУ из "Града" белгородского поселка Уразово. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T11:14

2023-10-07T11:14

2023-10-07T11:14

белгород

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

белгородская область

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб при обстреле ВСУ из "Града" белгородского поселка Уразово. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате обстрела повреждены 14 частных домовладений и один социальный объект - разрушены хозпостройка и складское помещение. Кроме того, поврежден автомобиль "ГАЗель". На месте происшествия работают все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается.Ранее в субботу российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью. Обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известноВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"В Севастополе отразили воздушную атаку со стороны моря – власти

белгород

белгородская область

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белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгородская область, вячеслав гладков