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ВСУ обстреляли из "Града" белгородский поселок - есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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ВСУ обстреляли из "Града" белгородский поселок - есть жертвы
ВСУ обстреляли из "Града" белгородский поселок - есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.10.2023
ВСУ обстреляли из "Града" белгородский поселок - есть жертвы
Один человек погиб при обстреле ВСУ из "Града" белгородского поселка Уразово. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T11:14
2023-10-07T11:14
белгород
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
белгородская область
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб при обстреле ВСУ из "Града" белгородского поселка Уразово. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате обстрела повреждены 14 частных домовладений и один социальный объект - разрушены хозпостройка и складское помещение. Кроме того, поврежден автомобиль "ГАЗель". На месте происшествия работают все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается.Ранее в субботу российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью. Обошлось без разрушений и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит на подлете к Москве – что известноВСУ попытались атаковать Белгородскую область ракетами "Точка-У"В Севастополе отразили воздушную атаку со стороны моря – власти
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белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгородская область, вячеслав гладков
ВСУ обстреляли из "Града" белгородский поселок - есть жертвы

Гладков: один человек погиб при обстреле ВСУ из "Града" белгородского поселка Уразово

11:14 07.10.2023
 
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Один человек погиб при обстреле ВСУ из "Града" белгородского поселка Уразово. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня утром ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. К большому горю, один человек погиб - мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате обстрела повреждены 14 частных домовладений и один социальный объект - разрушены хозпостройка и складское помещение. Кроме того, поврежден автомобиль "ГАЗель". На месте происшествия работают все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается.
Ранее в субботу российские системы ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" над Белгородской областью. Обошлось без разрушений и пострадавших.
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