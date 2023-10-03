Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снаряды
ПВО сбили украинский беспилотник и реактивные снаряды над Белгородской областью
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Белгородской области. Архивное фото
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Беспилотник и два реактивных снаряда системы залпового огня сбиты российскими средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вечером 3 октября пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолетного типа", – говорится в сообщении. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. При этом обломками повреждены двенадцать частных домовладений в Грайворонском городском округе. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
"Выбиты окна, посечены крыши и заборы, а также хозпостройки", - написал в своем Telergram-канале Гладков и добавил, что подворовой обход продолжат в светлое время суток.
Это уже вторая за сутки попытка киевского режима атаковать мирные объекты в регионе. Около 11 часов российскими средствами ПВО были сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня и два беспилотника самолетного типа.
ВСУ в последнее время регулярно предпринимают попытки атаковать Белгородскую область и другие приграничные районы Российской Федерации с помощью беспилотников и ракет. В них действует "желтый" уровень террористической опасности.
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