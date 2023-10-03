https://crimea.ria.ru/20231003/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbity-bespilotnik-i-reaktivnye-snaryady-1131830135.html

Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снаряды

Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снаряды - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снаряды

Беспилотник и два реактивных снаряда системы залпового огня сбиты российскими средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T22:01

2023-10-03T22:01

2023-10-03T22:01

обстрелы белгородской области

белгородская область

министерство обороны рф

вячеслав гладков

пво

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126334513_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_10622028648336ab5baef04470dd08b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Беспилотник и два реактивных снаряда системы залпового огня сбиты российскими средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. При этом обломками повреждены двенадцать частных домовладений в Грайворонском городском округе. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.Это уже вторая за сутки попытка киевского режима атаковать мирные объекты в регионе. Около 11 часов российскими средствами ПВО были сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня и два беспилотника самолетного типа.ВСУ в последнее время регулярно предпринимают попытки атаковать Белгородскую область и другие приграничные районы Российской Федерации с помощью беспилотников и ракет. В них действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка террористической атаки ВСУ отражена в Белгородской областиВСУ обстреляли школы в приграничных регионах РоссииРоссийская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ

https://crimea.ria.ru/20231003/nad-sevastopolem-sbit-bespilotnik-oblomki-upali-na-zhiloy-dom-1131829809.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф, вячеслав гладков, пво, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости