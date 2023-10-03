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Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снаряды - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снаряды
Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снаряды - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снаряды
Беспилотник и два реактивных снаряда системы залпового огня сбиты российскими средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T22:01
2023-10-03T22:01
обстрелы белгородской области
белгородская область
министерство обороны рф
вячеслав гладков
пво
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Беспилотник и два реактивных снаряда системы залпового огня сбиты российскими средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. При этом обломками повреждены двенадцать частных домовладений в Грайворонском городском округе. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.Это уже вторая за сутки попытка киевского режима атаковать мирные объекты в регионе. Около 11 часов российскими средствами ПВО были сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня и два беспилотника самолетного типа.ВСУ в последнее время регулярно предпринимают попытки атаковать Белгородскую область и другие приграничные районы Российской Федерации с помощью беспилотников и ракет. В них действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка террористической атаки ВСУ отражена в Белгородской областиВСУ обстреляли школы в приграничных регионах РоссииРоссийская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ
https://crimea.ria.ru/20231003/nad-sevastopolem-sbit-bespilotnik-oblomki-upali-na-zhiloy-dom-1131829809.html
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4.7
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обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф, вячеслав гладков, пво, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Над Белгородской областью сбиты беспилотник и реактивные снаряды

ПВО сбили украинский беспилотник и реактивные снаряды над Белгородской областью

22:01 03.10.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Белгородской области. Архивное фото
Последствия обстрела ВСУ Белгородской области. Архивное фото
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Беспилотник и два реактивных снаряда системы залпового огня сбиты российскими средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вечером 3 октября пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолетного типа", – говорится в сообщении. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. При этом обломками повреждены двенадцать частных домовладений в Грайворонском городском округе. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
"Выбиты окна, посечены крыши и заборы, а также хозпостройки", - написал в своем Telergram-канале Гладков и добавил, что подворовой обход продолжат в светлое время суток.
Это уже вторая за сутки попытка киевского режима атаковать мирные объекты в регионе. Около 11 часов российскими средствами ПВО были сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня и два беспилотника самолетного типа.
ВСУ в последнее время регулярно предпринимают попытки атаковать Белгородскую область и другие приграничные районы Российской Федерации с помощью беспилотников и ракет. В них действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьМинистерство обороны РФВячеслав ГладковПВООбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
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