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Попытка атаки ВСУ: над Белгородом сбиты реактивные снаряды и два БПЛА
Попытка атаки ВСУ: над Белгородом сбиты реактивные снаряды и два БПЛА - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Попытка атаки ВСУ: над Белгородом сбиты реактивные снаряды и два БПЛА
Силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три реактивных снаряда и два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T12:45
2023-10-03T12:45
2023-10-03T12:45
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три реактивных снаряда и два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны сработала в Грайворонском городском округе."По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — отметил Гладков в своем Telegram-канале.ВСУ в последнее время регулярно предпринимают попытки атаковать Белгородскую область и другие приграничные районы Российской Федерации с помощью беспилотников и ракет. В них действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка террористической атаки ВСУ отражена в Белгородской областиВСУ обстреляли школы в приграничных регионах РоссииРоссийская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ
https://crimea.ria.ru/20231003/poydut-li-prizyvniki-v-zonu-boevykh-deystviy---otvet-shoygu-1131820699.html
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), удар всу по мосту на чонгаре, пво, белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, новости
Попытка атаки ВСУ: над Белгородом сбиты реактивные снаряды и два БПЛА
ПВО сбила над Белгородской областью три реактивных снаряда и два БПЛА