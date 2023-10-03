https://crimea.ria.ru/20231003/popytka-ataki-vsu-nad-belgorodom-sbity-reaktivnye-snaryady-i-dva-bpla-1131821258.html

Попытка атаки ВСУ: над Белгородом сбиты реактивные снаряды и два БПЛА

Попытка атаки ВСУ: над Белгородом сбиты реактивные снаряды и два БПЛА - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Попытка атаки ВСУ: над Белгородом сбиты реактивные снаряды и два БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три реактивных снаряда и два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T12:45

2023-10-03T12:45

2023-10-03T12:45

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три реактивных снаряда и два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны сработала в Грайворонском городском округе."По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — отметил Гладков в своем Telegram-канале.ВСУ в последнее время регулярно предпринимают попытки атаковать Белгородскую область и другие приграничные районы Российской Федерации с помощью беспилотников и ракет. В них действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка террористической атаки ВСУ отражена в Белгородской областиВСУ обстреляли школы в приграничных регионах РоссииРоссийская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ

https://crimea.ria.ru/20231003/poydut-li-prizyvniki-v-zonu-boevykh-deystviy---otvet-shoygu-1131820699.html

белгород

белгородская область

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