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Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2023
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Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ
Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО с начала спецоперации уничтожили почти 7,2 тысячи украинских беспилотников, в том числе 19 – за последние сутки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T16:49
2023-09-27T16:49
новости сво
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО с начала спецоперации уничтожили почти 7,2 тысячи украинских беспилотников, в том числе 19 – за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Голиково Луганской Народной Республики, Золотаревка, Горловка, Кодема Донецкой Народной Республики, Терноватое, Владимировка Запорожской области, а также Гладковка Херсонской области и Жовтневое Харьковской области.По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 479 самолетов, 250 вертолетов, 7191 беспилотник, 438 зенитных ракетных комплексов, 12170 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Безуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направленииНа Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM
https://crimea.ria.ru/20230926/kak-zaschitit-krym-ot-samoletov-razvedchikov-i-raketnykh-udarov--ekspert-1131677447.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, харьковская область
Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ

Российская ПВО за сутки сбила восемь снарядов HIMARS и 19 беспилотников ВСУ

16:49 27.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО с начала спецоперации уничтожили почти 7,2 тысячи украинских беспилотников, в том числе 19 – за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Голиково Луганской Народной Республики, Золотаревка, Горловка, Кодема Донецкой Народной Республики, Терноватое, Владимировка Запорожской области, а также Гладковка Херсонской области и Жовтневое Харьковской области.
По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 479 самолетов, 250 вертолетов, 7191 беспилотник, 438 зенитных ракетных комплексов, 12170 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьХарьковская область
 
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