https://crimea.ria.ru/20230927/rossiyskaya-pvo-unichtozhila-bolshe-7-tysyach-bespilotnikov-vsu-1131703039.html

Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ

Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО с начала спецоперации уничтожили почти 7,2 тысячи украинских беспилотников, в том числе 19 – за последние сутки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T16:49

2023-09-27T16:49

2023-09-27T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО с начала спецоперации уничтожили почти 7,2 тысячи украинских беспилотников, в том числе 19 – за последние сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Голиково Луганской Народной Республики, Золотаревка, Горловка, Кодема Донецкой Народной Республики, Терноватое, Владимировка Запорожской области, а также Гладковка Херсонской области и Жовтневое Харьковской области.По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 479 самолетов, 250 вертолетов, 7191 беспилотник, 438 зенитных ракетных комплексов, 12170 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Безуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направленииНа Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM

https://crimea.ria.ru/20230926/kak-zaschitit-krym-ot-samoletov-razvedchikov-i-raketnykh-udarov--ekspert-1131677447.html

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новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, харьковская область