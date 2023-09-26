https://crimea.ria.ru/20230926/pvo-sbila-57-ukrainskikh-bespilotnikov-i-aviabombu-jdam-1131675749.html
ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM
ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM - РИА Новости Крым, 26.09.2023
ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 57 украинских беспилотников, пять реактивных снарядов HIMARS и авиабомбу JDAM. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T15:54
2023-09-26T15:54
2023-09-26T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 57 украинских беспилотников, пять реактивных снарядов HIMARS и авиабомбу JDAM. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 479 самолетов, 250 вертолетов, 7 172 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 151 танк и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моряЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным моремВторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), himars, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM
Российская ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM