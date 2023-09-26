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ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM
ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM - РИА Новости Крым, 26.09.2023
ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 57 украинских беспилотников, пять реактивных снарядов HIMARS и авиабомбу JDAM. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T15:54
2023-09-26T15:54
новости сво
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
himars
беспилотник (бпла, дрон)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 57 украинских беспилотников, пять реактивных снарядов HIMARS и авиабомбу JDAM. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 479 самолетов, 250 вертолетов, 7 172 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 151 танк и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моряЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным моремВторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
донецкая народная республика (днр)
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новости сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), himars, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM

Российская ПВО сбила 57 украинских беспилотников и авиабомбу JDAM

15:54 26.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 57 украинских беспилотников, пять реактивных снарядов HIMARS и авиабомбу JDAM. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, уничтожены 57 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 479 самолетов, 250 вертолетов, 7 172 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 151 танк и другие виды боевой техники и вооружения.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)HIMARSБеспилотник (БПЛА, дрон)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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