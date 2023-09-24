https://crimea.ria.ru/20230924/vtoraya-ataka-za-sutki--nad-kurskom-sbit-dron-zafiksirovano-11-priletov-1131631795.html
Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
Российские средства ПВО работают по воздушным целям в Курской области, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу - зафиксировано 11 прилетов... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T15:43
2023-09-24T15:43
2023-09-24T15:43
курск
обстрелы курской области
курская область
происшествия
пво
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
роман старовойт
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/05/1130550517_0:297:960:837_1920x0_80_0_0_d4800b556375daea288341fcc92ac742.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО работают по воздушным целям в Курской области, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу - зафиксировано 11 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Как уточнили в Минобороны, атака пресечена в 14:40."Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями", - сказано в сообщении.Кроме того, по данным Старовойта, шесть прилетов зафиксировано по деревне Елизаветовка Глушковского района. Снаряды попали по комплексу крупного рогатого скота и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. Пять ударов пришлись по поселку Теткино. Пострадавших и повреждений в селах не зафиксировано.24 сентября Курск отмечает день города. ВСУ с самого утра наносят удары по региону. Так, украинский дрон атаковал административное здание в центре Курска. После этого мэр города Игорь Куцак принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. "Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", - написал он в Telegram.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал КурскУкраинский беспилотник сбит над Брянской областьюЧП в Шебекино: при взрыве в доме пятеро пострадавших, один под завалами
https://crimea.ria.ru/20230924/moschnyy-raketnyy-udar-nanesen-po-tokmaku-1131630452.html
курск
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/05/1130550517_0:207:960:927_1920x0_80_0_0_49d7cb745098f1f82de0ab193e230ba4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, пво, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), роман старовойт, министерство обороны рф, новости
Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
ВСУ второй раз за день ударили по Курской области: сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО работают по воздушным целям в Курской области, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу - зафиксировано 11 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"В Курском районе работает наша система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112", - сообщил глава области.
Как уточнили в Минобороны, атака пресечена в 14:40.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями", - сказано в сообщении.
Кроме того, по данным Старовойта, шесть прилетов зафиксировано по деревне Елизаветовка Глушковского района. Снаряды попали по комплексу крупного рогатого скота и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия.
Пять ударов пришлись по поселку Теткино. Пострадавших и повреждений в селах не зафиксировано.
24 сентября Курск отмечает день города. ВСУ с самого утра наносят удары по региону. Так, украинский дрон атаковал административное здание в центре Курска
. После этого мэр города Игорь Куцак принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города.
"Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", - написал он в Telegram.
Читайте также на РИА Новости Крым: