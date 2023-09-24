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Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
Российские средства ПВО работают по воздушным целям в Курской области, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу - зафиксировано 11 прилетов... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T15:43
2023-09-24T15:43
курск
обстрелы курской области
курская область
происшествия
пво
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
роман старовойт
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО работают по воздушным целям в Курской области, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу - зафиксировано 11 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Как уточнили в Минобороны, атака пресечена в 14:40."Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями", - сказано в сообщении.Кроме того, по данным Старовойта, шесть прилетов зафиксировано по деревне Елизаветовка Глушковского района. Снаряды попали по комплексу крупного рогатого скота и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. Пять ударов пришлись по поселку Теткино. Пострадавших и повреждений в селах не зафиксировано.24 сентября Курск отмечает день города. ВСУ с самого утра наносят удары по региону. Так, украинский дрон атаковал административное здание в центре Курска. После этого мэр города Игорь Куцак принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. "Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", - написал он в Telegram.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал КурскУкраинский беспилотник сбит над Брянской областьюЧП в Шебекино: при взрыве в доме пятеро пострадавших, один под завалами
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, пво, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), роман старовойт, министерство обороны рф, новости
Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов

ВСУ второй раз за день ударили по Курской области: сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов

15:43 24.09.2023
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия удара по Курской области
Последствия удара по Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО работают по воздушным целям в Курской области, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу - зафиксировано 11 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"В Курском районе работает наша система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112", - сообщил глава области.

Как уточнили в Минобороны, атака пресечена в 14:40.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями", - сказано в сообщении.
Кроме того, по данным Старовойта, шесть прилетов зафиксировано по деревне Елизаветовка Глушковского района. Снаряды попали по комплексу крупного рогатого скота и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия.
Пять ударов пришлись по поселку Теткино. Пострадавших и повреждений в селах не зафиксировано.
24 сентября Курск отмечает день города. ВСУ с самого утра наносят удары по региону. Так, украинский дрон атаковал административное здание в центре Курска. После этого мэр города Игорь Куцак принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города.
"Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", - написал он в Telegram.
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
14:35
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КурскОбстрелы Курской областиКурская областьПроисшествияПВООбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Роман СтаровойтМинистерство обороны РФНовости
 
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