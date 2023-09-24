https://crimea.ria.ru/20230924/vtoraya-ataka-za-sutki--nad-kurskom-sbit-dron-zafiksirovano-11-priletov-1131631795.html

Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов

Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов

Российские средства ПВО работают по воздушным целям в Курской области, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу - зафиксировано 11 прилетов... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T15:43

2023-09-24T15:43

2023-09-24T15:43

курск

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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО работают по воздушным целям в Курской области, сбит беспилотник, два поселка области подверглись обстрелу - зафиксировано 11 прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Как уточнили в Минобороны, атака пресечена в 14:40."Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями", - сказано в сообщении.Кроме того, по данным Старовойта, шесть прилетов зафиксировано по деревне Елизаветовка Глушковского района. Снаряды попали по комплексу крупного рогатого скота и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. Пять ударов пришлись по поселку Теткино. Пострадавших и повреждений в селах не зафиксировано.24 сентября Курск отмечает день города. ВСУ с самого утра наносят удары по региону. Так, украинский дрон атаковал административное здание в центре Курска. После этого мэр города Игорь Куцак принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. "Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей", - написал он в Telegram.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал КурскУкраинский беспилотник сбит над Брянской областьюЧП в Шебекино: при взрыве в доме пятеро пострадавших, один под завалами

https://crimea.ria.ru/20230924/moschnyy-raketnyy-udar-nanesen-po-tokmaku-1131630452.html

курск

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, обстрелы курской области, курская область, происшествия, пво, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), роман старовойт, министерство обороны рф, новости