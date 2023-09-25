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Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря
Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще два уничтожены в Белгородской области. Об этом... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T14:02
2023-09-25T14:02
2023-09-25T15:35
министерство обороны рф
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черное море
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще два уничтожены в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Белгородский губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.Ранее в понедельник украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Брянской области и объект связи в Белгородской области, а также обстреляли Шебекино. Пострадала женщина, у нее легкая контузия, и от госпитализации она отказалась. Повреждены восемь частных жилых домов, четыре автомобиля и ЛЭП.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ночью сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и черноморской акваторией.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую областьНовая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛАЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
https://crimea.ria.ru/20230925/ataka-dronov-na-kursk-vlasti-rasskazali-o-povrezhdeniyakh-1131641818.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, черное море, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря
Российская ПВО сбила украинские беспилотники над Черным морем и Белгородской областью
14:02 25.09.2023 (обновлено: 15:35 25.09.2023)