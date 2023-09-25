https://crimea.ria.ru/20230925/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-akvatoriey-chernogo-morya-1131648253.html

Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря

Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще два уничтожены в Белгородской области. Об этом... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T14:02

2023-09-25T14:02

2023-09-25T15:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще два уничтожены в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Белгородский губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.Ранее в понедельник украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Брянской области и объект связи в Белгородской области, а также обстреляли Шебекино. Пострадала женщина, у нее легкая контузия, и от госпитализации она отказалась. Повреждены восемь частных жилых домов, четыре автомобиля и ЛЭП.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ночью сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и черноморской акваторией.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую областьНовая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛАЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем

https://crimea.ria.ru/20230925/ataka-dronov-na-kursk-vlasti-rasskazali-o-povrezhdeniyakh-1131641818.html

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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