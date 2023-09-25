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Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря
Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще два уничтожены в Белгородской области. Об этом... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T14:02
2023-09-25T15:35
министерство обороны рф
пво
черное море
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще два уничтожены в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Белгородский губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.Ранее в понедельник украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Брянской области и объект связи в Белгородской области, а также обстреляли Шебекино. Пострадала женщина, у нее легкая контузия, и от госпитализации она отказалась. Повреждены восемь частных жилых домов, четыре автомобиля и ЛЭП.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ночью сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и черноморской акваторией.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон-камикадзе атаковал Белгородскую областьНовая попытка атаки на Белгород – сбит украинский БПЛАЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
https://crimea.ria.ru/20230925/ataka-dronov-na-kursk-vlasti-rasskazali-o-povrezhdeniyakh-1131641818.html
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министерство обороны рф, пво, черное море, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Украинский беспилотник сбит над акваторией Черного моря

Российская ПВО сбила украинские беспилотники над Черным морем и Белгородской областью

14:02 25.09.2023 (обновлено: 15:35 25.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВсевысотный обнаружитель. Архивное фото
Всевысотный обнаружитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще два уничтожены в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"25 сентября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Ранее в понедельник украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Брянской области и объект связи в Белгородской области, а также обстреляли Шебекино. Пострадала женщина, у нее легкая контузия, и от госпитализации она отказалась. Повреждены восемь частных жилых домов, четыре автомобиля и ЛЭП.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ночью сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и черноморской акваторией.
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Министерство обороны РФПВОЧерное мореОбстрелы Белгородской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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