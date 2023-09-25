https://crimea.ria.ru/20230925/chetyre-vrazheskikh-drona-unichtozheny-nad-krymom-i-chernym-morem-1131639474.html

Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем

Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и черноморской акваторией, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T07:51

2023-09-25T07:51

2023-09-25T08:02

пво

крым

черное море

атаки всу на крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и черноморской акваторией, сообщает Минобороны РФ.Как уточняется в сообщении, попытка киевского режима совершить террористические атаки пресечена в ночь на 25 сентября.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на Севастополь и Крым с помощью беспилотников и ракет. В обоих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Так, за неделю с 17 по 23 сентября Вооруженный Силы России уничтожили над Крымом 5 крылатых ракет и 37 ударных беспилотников, а также противокорабельную ракету "Нептун". Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связьМассовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотниковВ Севастополе отработала ПВО: сбита ракета

крым

черное море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, крым, черное море, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости крыма