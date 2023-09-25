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Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем
Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и черноморской акваторией, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T07:51
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черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и черноморской акваторией, сообщает Минобороны РФ.Как уточняется в сообщении, попытка киевского режима совершить террористические атаки пресечена в ночь на 25 сентября.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на Севастополь и Крым с помощью беспилотников и ракет. В обоих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Так, за неделю с 17 по 23 сентября Вооруженный Силы России уничтожили над Крымом 5 крылатых ракет и 37 ударных беспилотников, а также противокорабельную ракету "Нептун". Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связьМассовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотниковВ Севастополе отработала ПВО: сбита ракета
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пво, крым, черное море, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости крыма
Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Черным морем

ПВО уничтожила 4 беспилотника ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря - Минобороны

07:51 25.09.2023 (обновлено: 08:02 25.09.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом и черноморской акваторией, сообщает Минобороны РФ.
Как уточняется в сообщении, попытка киевского режима совершить террористические атаки пресечена в ночь на 25 сентября.
"Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на Севастополь и Крым с помощью беспилотников и ракет. В обоих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
Так, за неделю с 17 по 23 сентября Вооруженный Силы России уничтожили над Крымом 5 крылатых ракет и 37 ударных беспилотников, а также противокорабельную ракету "Нептун".
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