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Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилоитников - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилоитников
Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилоитников - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилоитников
Вооруженные Силы России за неделю с 17 по 23 сентября уничтожили над Крымом 5 крылатых ракет и 37 ударных беспилотников, а также противокорабельную ракету... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T13:43
2023-09-23T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за неделю с 17 по 23 сентября уничтожили над Крымом 5 крылатых ракет и 37 ударных беспилотников, а также противокорабельную ракету "Нептун". Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в центре Севастополя. В результате в здании возник пожар. В Минобороны позже сообщили, что один военнослужащий пропал без вести.Также в этот день враг предпринял атаку на Бахчисарай.Утром в субботу, 23 сентября, в Севастополе дважды звучал сигнал о ракетной опасности. Несколько часов спустя губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в парке на Северной стороне Севастополя обнаружена часть сбитой ракеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связьМассовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотниковРоссия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ – Кремль
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, вооруженные силы россии, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилоитников

Минобороны: ВС РФ за неделю уничтожили над Крымом 5 крылатых ракет и 37 ударных дронов

13:43 23.09.2023 (обновлено: 13:55 23.09.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за неделю с 17 по 23 сентября уничтожили над Крымом 5 крылатых ракет и 37 ударных беспилотников, а также противокорабельную ракету "Нептун". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели противник пытался наносить удары по объектам на Крымском полуострове крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В ходе отражения атак российскими средствами ПВО уничтожены пять крылатых ракет, противокорабельная ракета "Нептун", а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сводке военного ведомства.
Накануне, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в центре Севастополя. В результате в здании возник пожар. В Минобороны позже сообщили, что один военнослужащий пропал без вести.
Также в этот день враг предпринял атаку на Бахчисарай.
Утром в субботу, 23 сентября, в Севастополе дважды звучал сигнал о ракетной опасности. Несколько часов спустя губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в парке на Северной стороне Севастополя обнаружена часть сбитой ракеты.
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