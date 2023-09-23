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Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилоитников

Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилоитников - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилоитников

Вооруженные Силы России за неделю с 17 по 23 сентября уничтожили над Крымом 5 крылатых ракет и 37 ударных беспилотников, а также противокорабельную ракету... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T13:43

2023-09-23T13:43

2023-09-23T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России за неделю с 17 по 23 сентября уничтожили над Крымом 5 крылатых ракет и 37 ударных беспилотников, а также противокорабельную ракету "Нептун". Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в центре Севастополя. В результате в здании возник пожар. В Минобороны позже сообщили, что один военнослужащий пропал без вести.Также в этот день враг предпринял атаку на Бахчисарай.Утром в субботу, 23 сентября, в Севастополе дважды звучал сигнал о ракетной опасности. Несколько часов спустя губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в парке на Северной стороне Севастополя обнаружена часть сбитой ракеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связьМассовый налет на Крым: ПВО уничтожила 19 украинских беспилотниковРоссия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ – Кремль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, армия и флот, новости сво, вооруженные силы россии, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность