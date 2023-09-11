https://crimea.ria.ru/20230911/svo-prodolzhitsya-dlya-prekrascheniya-udarov-po-rossii-so-storony-vsu---kreml-1131316149.html
Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ - Кремль
Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ - Кремль - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ - Кремль
Киевский режим продолжает пытаться наносить удары беспилотниками по территории России, и это подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T13:32
2023-09-11T13:32
2023-09-11T13:34
дмитрий песков
новости сво
кремль
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
вооруженные силы россии
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/07/1122605059_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_84807adbd13ba9d80e10e0843049384d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает пытаться наносить удары беспилотниками по территории России, и это подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции до полной ликвидации этой угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК.Представитель Кремля подчеркнул, что российские военнослужащие постоянно совершенствуют свои навыки и со временем РФ сможет полностью ликвидировать угрозу со стороны ВСУ."Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы, - отметил Песков. - Главное - это продолжать специальную военную операцию до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего".Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атак на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Так, в ночь на понедельник дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших нет. А до этого попытка атаки была отражена и в Брянской области, также обошлось без пострадавших. Кроме того, в ночь на 10 сентября российские системы ПВО отбили массовую атаку украинских беспилотников на Крым. По информации МО, восемь беспилотных летательных аппаратов сбиты над акваторией Черного моря вблизи побережья полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских беспилотника атаковали Брянскую областьЛетели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотниковБеспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/07/1122605059_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_011f03be28336789c7c42bdad6f6e231.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, новости сво, кремль, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), безопасность, вооруженные силы россии, пво
Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ - Кремль
Песков: СВО продолжится для прекращения ударов по России со стороны ВСУ
13:32 11.09.2023 (обновлено: 13:34 11.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает пытаться наносить удары беспилотниками по территории России, и это подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции до полной ликвидации этой угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РБК.
"Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована", - сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что российские военнослужащие постоянно совершенствуют свои навыки и со временем РФ сможет полностью ликвидировать угрозу со стороны ВСУ.
"Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы, - отметил Песков. - Главное - это продолжать специальную военную операцию до победного конца с тем, чтобы в корне исключить эту угрозу для нашего будущего".
Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атак на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Так, в ночь на понедельник дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата
уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших нет. А до этого попытка атаки
была отражена и в Брянской области, также обошлось без пострадавших. Кроме того, в ночь на 10 сентября российские системы ПВО отбили массовую атаку украинских беспилотников на Крым
. По информации МО, восемь беспилотных летательных аппаратов сбиты над акваторией Черного моря вблизи побережья полуострова.
Читайте также на РИА Новости Крым: