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Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник
Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник
Российская ПВО сбила в воздухе над Брянской областью беспилотник ВСУ. РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T09:37
2023-09-10T09:37
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
новости
пво
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Российская ПВО сбила в воздухе над Брянской областью беспилотник ВСУ. В ведомстве уточнили, что попытка атаки произошла в 8:30 утра.О разрушениях и пострадавших не сообщается.В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские системы ПВО отбили массовую атаку украинских беспилотников на Крым. По информации МО, восемь беспилотных летательных аппаратов сбиты над акваторией Черного моря вблизи побережья полуострова. Также сообщалось, что самолеты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма.
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Новости
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брянская область, беспилотник (бпла, дрон), новости, пво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, министерство обороны рф
Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник

Минобороны РФ: в небе над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ

09:37 10.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Российская ПВО сбила в воздухе над Брянской областью беспилотник ВСУ.
В ведомстве уточнили, что попытка атаки произошла в 8:30 утра.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью", - сообщили в Минобороны.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские системы ПВО отбили массовую атаку украинских беспилотников на Крым. По информации МО, восемь беспилотных летательных аппаратов сбиты над акваторией Черного моря вблизи побережья полуострова.
Также сообщалось, что самолеты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма.
 
Брянская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияМинистерство обороны РФ
 
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