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Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник
Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник
Российская ПВО сбила в воздухе над Брянской областью беспилотник ВСУ. РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T09:37
2023-09-10T09:37
2023-09-10T09:37
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Российская ПВО сбила в воздухе над Брянской областью беспилотник ВСУ. В ведомстве уточнили, что попытка атаки произошла в 8:30 утра.О разрушениях и пострадавших не сообщается.В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские системы ПВО отбили массовую атаку украинских беспилотников на Крым. По информации МО, восемь беспилотных летательных аппаратов сбиты над акваторией Черного моря вблизи побережья полуострова. Также сообщалось, что самолеты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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брянская область, беспилотник (бпла, дрон), новости, пво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, министерство обороны рф
Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник
Минобороны РФ: в небе над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ