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Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник

Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник

Российская ПВО сбила в воздухе над Брянской областью беспилотник ВСУ. РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T09:37

2023-09-10T09:37

2023-09-10T09:37

брянская область

беспилотник (бпла, дрон)

новости

пво

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Российская ПВО сбила в воздухе над Брянской областью беспилотник ВСУ. В ведомстве уточнили, что попытка атаки произошла в 8:30 утра.О разрушениях и пострадавших не сообщается.В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские системы ПВО отбили массовую атаку украинских беспилотников на Крым. По информации МО, восемь беспилотных летательных аппаратов сбиты над акваторией Черного моря вблизи побережья полуострова. Также сообщалось, что самолеты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили у острова Змеиный три катера с десантом ВСУ, следовавшие в сторону Крыма.

брянская область

украина

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, беспилотник (бпла, дрон), новости, пво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, министерство обороны рф