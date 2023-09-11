https://crimea.ria.ru/20230911/sily-pvo-otbili-ataku-na-belgorodskuyu-oblast-1131310739.html

Силы ПВО отбили атаку на Белгородскую область

Силы ПВО отбили атаку на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Силы ПВО отбили атаку на Белгородскую область

Два беспилотника сбили силы ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T06:15

2023-09-11T06:15

2023-09-11T06:17

белгородская область

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

министерство обороны рф

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Два беспилотника сбили силы ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Попытка совершить атаку беспилотниками самолетного типа сентября ВСУ предприняли в ночь на понедельник. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошел в Яковлевском городском округе, пострадавших нет. "Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Накануне Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 40 снарядов, также российской стороной сбиты три вражеских БПЛА.5 сентября в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен - женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской областиСамолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - Аксенов

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины)