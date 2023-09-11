Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отбили атаку на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230911/sily-pvo-otbili-ataku-na-belgorodskuyu-oblast-1131310739.html
Силы ПВО отбили атаку на Белгородскую область
Силы ПВО отбили атаку на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Силы ПВО отбили атаку на Белгородскую область
Два беспилотника сбили силы ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T06:15
2023-09-11T06:17
белгородская область
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131299607_0:22:1024:598_1920x0_80_0_0_df795997210a86118ce104c1590c859c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Два беспилотника сбили силы ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.Попытка совершить атаку беспилотниками самолетного типа сентября ВСУ предприняли в ночь на понедельник. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошел в Яковлевском городском округе, пострадавших нет. "Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Накануне Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 40 снарядов, также российской стороной сбиты три вражеских БПЛА.5 сентября в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен - женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской областиСамолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - Аксенов
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131299607_0:0:972:729_1920x0_80_0_0_6574cbfe5fb47367f59f683eb92170ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины)
Силы ПВО отбили атаку на Белгородскую область

Два беспилотника самолетного типа сбиты в Белгородской области

06:15 11.09.2023 (обновлено: 06:17 11.09.2023)
 
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVСолдат ВСУ управляет беспилотником
Солдат ВСУ управляет беспилотником - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Два беспилотника сбили силы ПВО над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Попытка совершить атаку беспилотниками самолетного типа сентября ВСУ предприняли в ночь на понедельник.
"Около 01.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошел в Яковлевском городском округе, пострадавших нет.
"Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Накануне Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 40 снарядов, также российской стороной сбиты три вражеских БПЛА.
5 сентября в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен - женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской области
Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в Крым
Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - Аксенов
 
Белгородская областьВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияМинистерство обороны РФНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:38Как правильно выбрать обогреватель – советы эксперта
06:15Силы ПВО отбили атаку на Белгородскую область
06:02Саженцы из Крыма везут в новый экопарк Сирии
00:38В Запорожской области подвели предварительные итоги явки на выборах
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 11 сентября
23:50Выборы под пулями: как прошло голосование в Донбассе
23:04Ситуация на Крымском мосту к вечеру воскресенья: оперативные данные
22:38Главные события и заявления дня: 10 сентября
22:07Зиц-министр обороны и похмельный чизбургер Кулебы: что там у соседей?
21:41Спорный вопрос: кто ответит за травмы клиентов в фитнес-клубах
21:19Как прошли довыборы в Крыму – Избирком
20:57Воюй и учись бесплатно: как Киев "стимулирует" студентов вступать в ВСУ
20:46В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу
20:24Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте
19:57Настоящее бабье лето: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
19:39Выгорело 14 гектаров: в Феодосии сутки тушили горящее поле
19:15Опубликованы первые данные голосования на новых территориях России
18:45Зачем России Стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года
18:15Ситуация у Крымского моста вечером в воскресенье: данные на 18:00
Лента новостейМолния