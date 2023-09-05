https://crimea.ria.ru/20230905/obstrel-vsu-belgorodskoy-oblasti-pogib-mirnyy-zhitel-1131182603.html

Обстрел ВСУ Белгородской области: погиб мирный житель

Обстрел ВСУ Белгородской области: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Обстрел ВСУ Белгородской области: погиб мирный житель

В селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T16:16

2023-09-05T16:16

2023-09-05T16:16

белгородская область

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшую доставили в центральную районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.Это уже второй обстрел врагом села Козинка Грайворонского городского округа за день. В первый раз в районе полудня в село прилетело восемь артиллерийских мин, которые серьезно повредили 11 частных домов и в легковой автомобиль. Также частично были выведены из строя линии электро- и газоснабжения. Обошлось без жертв среди мирного населения.В этот же день ВСУ обстреляли и окраину села Вязовое Краснояружского района. Там также была повреждена линия электропередачи.По сообщению губернатора региона, аварийные бригады устраняют последствия ударов в Белгородской области после согласования с Министерством обороны РФ.Читайте на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотникДва беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - МинобороныОдин мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Белгородчины

https://crimea.ria.ru/20230905/v-dnr-unichtozhen-punkt-upravleniya-bespilotnikami-vsu-1131181878.html

белгородская область

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белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, новости