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Обстрел ВСУ Белгородской области: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Обстрел ВСУ Белгородской области: погиб мирный житель
Обстрел ВСУ Белгородской области: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Обстрел ВСУ Белгородской области: погиб мирный житель
В селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T16:16
2023-09-05T16:16
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшую доставили в центральную районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.Это уже второй обстрел врагом села Козинка Грайворонского городского округа за день. В первый раз в районе полудня в село прилетело восемь артиллерийских мин, которые серьезно повредили 11 частных домов и в легковой автомобиль. Также частично были выведены из строя линии электро- и газоснабжения. Обошлось без жертв среди мирного населения.В этот же день ВСУ обстреляли и окраину села Вязовое Краснояружского района. Там также была повреждена линия электропередачи.По сообщению губернатора региона, аварийные бригады устраняют последствия ударов в Белгородской области после согласования с Министерством обороны РФ.Читайте на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотникДва беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - МинобороныОдин мирный житель погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ Белгородчины
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белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, новости
Обстрел ВСУ Белгородской области: погиб мирный житель

ВСУ дважды обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы среди мирных жителей

16:16 05.09.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Мужчина скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен - женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер", - написал Гладков в Telegram-канале.
Пострадавшую доставили в центральную районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
Это уже второй обстрел врагом села Козинка Грайворонского городского округа за день. В первый раз в районе полудня в село прилетело восемь артиллерийских мин, которые серьезно повредили 11 частных домов и в легковой автомобиль. Также частично были выведены из строя линии электро- и газоснабжения. Обошлось без жертв среди мирного населения.
В этот же день ВСУ обстреляли и окраину села Вязовое Краснояружского района. Там также была повреждена линия электропередачи.
По сообщению губернатора региона, аварийные бригады устраняют последствия ударов в Белгородской области после согласования с Министерством обороны РФ.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковНовости
 
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