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Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны
Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны
Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T10:32
2023-09-02T10:32
2023-09-02T10:33
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
белгород
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.1 сентября вооруженные силы Украины обстреляли торгово-развлекательный центр "Донецк Сити" и Шахтерскую площадь. Было выпущено 15 ракет, в результате пострадало 10 человек, из них шестилетняя девочка впоследствии скончалась в больнице.Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь полупогружными безэкипажными катерами был дважды атакован Крымский мост. Обе атаки были успешно отражены в акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережьяУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
https://crimea.ria.ru/20230902/v-kurskoy-oblasti-v-rezultate-obstrela-vsu-postradala-zhenschina-1131114198.html
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, белгород, белгородская область, безопасность, новости