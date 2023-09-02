Рейтинг@Mail.ru
Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230902/dva-bespilotnika-vsu-perekhvacheny-nad-belgorodskoy-oblastyu---mo-rf-1131114496.html
Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны
Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны
Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T10:32
2023-09-02T10:33
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
белгород
белгородская область
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008147_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b7271eda91decdbab7fb76a0482c1f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.1 сентября вооруженные силы Украины обстреляли торгово-развлекательный центр "Донецк Сити" и Шахтерскую площадь. Было выпущено 15 ракет, в результате пострадало 10 человек, из них шестилетняя девочка впоследствии скончалась в больнице.Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь полупогружными безэкипажными катерами был дважды атакован Крымский мост. Обе атаки были успешно отражены в акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережьяУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
https://crimea.ria.ru/20230902/v-kurskoy-oblasti-v-rezultate-obstrela-vsu-postradala-zhenschina-1131114198.html
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008147_0:0:1205:904_1920x0_80_0_0_95db9f44d756386c340f933952f13f98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, белгород, белгородская область, безопасность, новости

Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны

10:32 02.09.2023 (обновлено: 10:33 02.09.2023)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

"Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

1 сентября вооруженные силы Украины обстреляли торгово-развлекательный центр "Донецк Сити" и Шахтерскую площадь. Было выпущено 15 ракет, в результате пострадало 10 человек, из них шестилетняя девочка впоследствии скончалась в больнице.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь полупогружными безэкипажными катерами был дважды атакован Крымский мост. Обе атаки были успешно отражены в акватории Черного моря.
Читайте также на РИА Новости Крым:
108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья
Удар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человек
Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
Обстрел Белгородской области
10:14
В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФБелгородБелгородская областьБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:5584 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги недели
11:29ВСУ выпустили более ста снарядов по инфраструктуре Херсонской области
11:17Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентября
11:04В аварии с автобусом в Ираке погибли 14 и пострадали 15 человек - СМИ
10:56СБУ объявила олигарху Игорю Коломойскому подозрение в мошенничестве
10:32Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны
10:14В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала женщина
09:34Крымский мост: обстановка на утро субботы
09:11Штрафы помогут маркетплейсам избавиться от подделок – мнение
08:55В Крыму ответили на попытки украинских войск высадиться на полуостров
08:44Минсельхоз: большая часть собранной в Крыму пшеницы высокого 4 класса
08:06В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭС
07:53Шесть человек погибли, 43 ранены в ДТП с автобусом в Турции
07:43Звуки взрывов в Крыму: власти объяснили причину
03:28Крымский мост открыт
02:27Крымский мост атакован второй раз за ночь
00:43Пресечена попытка Киева атаковать Крымский мост
00:07Крымский мост закрыт
00:01Без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 2 сентября
Лента новостейМолния