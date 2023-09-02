https://crimea.ria.ru/20230902/dva-bespilotnika-vsu-perekhvacheny-nad-belgorodskoy-oblastyu---mo-rf-1131114496.html

Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны

Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Два беспилотника ВСУ перехвачены над Белгородской областью - Минобороны

Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T10:32

2023-09-02T10:32

2023-09-02T10:33

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

белгород

белгородская область

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Два БПЛА Украины перехвачены в субботу над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.1 сентября вооруженные силы Украины обстреляли торгово-развлекательный центр "Донецк Сити" и Шахтерскую площадь. Было выпущено 15 ракет, в результате пострадало 10 человек, из них шестилетняя девочка впоследствии скончалась в больнице.Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь полупогружными безэкипажными катерами был дважды атакован Крымский мост. Обе атаки были успешно отражены в акватории Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:108 прилетов за сутки: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережьяУдар по ДНР зажигательными и кассетными снарядами: ранены 10 человекУкраина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ

https://crimea.ria.ru/20230902/v-kurskoy-oblasti-v-rezultate-obstrela-vsu-postradala-zhenschina-1131114198.html

белгород

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, белгород, белгородская область, безопасность, новости