https://crimea.ria.ru/20230901/15-raket-vsu-na-tsentr-donetska---mnogo-ranenykh-pogib-rebenok-1131100437.html

15 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок

15 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок - РИА Новости Крым, 01.09.2023

15 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок

При обстреле ВСУ торгово-развлекательного центра "Донецк сити" более десяти человек ранены, погиб 6-летний ребенок, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T16:31

2023-09-01T16:31

2023-09-01T16:31

донецк

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ торгово-развлекательного центра "Донецк сити" более десяти человек ранены, погиб 6-летний ребенок, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.По предварительным данным, в результате массированной ракетной атаки пострадали более десяти мирных жителей, в том числе был тяжело ранен шестилетний ребенок, который пожзе скончался.Накануне десять мирных жителей также получили ранения в результате удара украинских боевиков по городам Донецкой Народной Республики. Враг выпустил по гражданской инфраструктуре кассетные и зажигательные боеприпасы, а также артиллерийские снаряды. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотникаПогибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARSУкраинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые

донецк

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу