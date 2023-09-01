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15 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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15 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок
15 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок - РИА Новости Крым, 01.09.2023
15 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок
При обстреле ВСУ торгово-развлекательного центра "Донецк сити" более десяти человек ранены, погиб 6-летний ребенок, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T16:31
2023-09-01T16:31
донецк
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ торгово-развлекательного центра "Донецк сити" более десяти человек ранены, погиб 6-летний ребенок, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.По предварительным данным, в результате массированной ракетной атаки пострадали более десяти мирных жителей, в том числе был тяжело ранен шестилетний ребенок, который пожзе скончался.Накануне десять мирных жителей также получили ранения в результате удара украинских боевиков по городам Донецкой Народной Республики. Враг выпустил по гражданской инфраструктуре кассетные и зажигательные боеприпасы, а также артиллерийские снаряды. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотникаПогибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARSУкраинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые
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РИА Новости Крым
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донецк, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
15 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок

ДНР в СЦКК: ВСУ атаковали Донецк пятнадцатью ракетами - среди жертв ребенок

16:31 01.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ торгово-развлекательного центра "Донецк сити" более десяти человек ранены, погиб 6-летний ребенок, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации.

"В час-пик ВСУ атаковали центральный район Донецка 15 ракетами РСЗО - локации ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерская площадь", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в результате массированной ракетной атаки пострадали более десяти мирных жителей, в том числе был тяжело ранен шестилетний ребенок, который пожзе скончался.
"К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти. Число жертв может увеличиться", - констатировали в донецком предстваительстве СЦКК.
Накануне десять мирных жителей также получили ранения в результате удара украинских боевиков по городам Донецкой Народной Республики. Враг выпустил по гражданской инфраструктуре кассетные и зажигательные боеприпасы, а также артиллерийские снаряды.
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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