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Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотника

Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотника - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки две управляемые авиабомбы JDAM и две ракеты HARM, а также уничтожили 32 беспилотника ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T15:49

2023-08-31T15:49

2023-08-31T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки две управляемые авиабомбы JDAM и две ракеты HARM, а также уничтожили 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники уничтожены в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Как сообщалось, накануне российскими войсками была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над территорией Брянской области. Кроме того, над Крымом сбили украинскую крылатую ракету.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракетаОтбита атака беспилотника на Москву - Минобороны На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, himars, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, новости