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Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотника - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотника
Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотника - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки две управляемые авиабомбы JDAM и две ракеты HARM, а также уничтожили 32 беспилотника ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T15:49
2023-08-31T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки две управляемые авиабомбы JDAM и две ракеты HARM, а также уничтожили 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники уничтожены в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Как сообщалось, накануне российскими войсками была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над территорией Брянской области. Кроме того, над Крымом сбили украинскую крылатую ракету.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракетаОтбита атака беспилотника на Москву - Минобороны На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, himars, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, новости
Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотника

Российская ПВО перехватила две авиабомбы JDAM, две ракеты HARM и 32 беспилотника

15:49 31.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки две управляемые авиабомбы JDAM и две ракеты HARM, а также уничтожили 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Кроме того, уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе Ту-141 "Стриж", - говорится в сообщении.
Уточняется, что беспилотники уничтожены в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщалось, накануне российскими войсками была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над территорией Брянской области. Кроме того, над Крымом сбили украинскую крылатую ракету.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииПВОHIMARSЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская областьНовости
 
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