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Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета
Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены российской системой противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T22:52
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министерство обороны рф
пво
россия
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безопасность
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены российской системой противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области. Кроме того, над Крымом сбита украинская крылатая ракета.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в среду вечером система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету на востоке полуострова. При этом от обломков сбитой ракеты загорелась трава в поле, а также оказалась повреждена линия электропередачи. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского на оккупированных территориях", в том числе согласованы удары по Крыму. Он также сказал, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.В среду в Минобороны РФ сообщали, что в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Позже были ликвидированы еще два катера с экипажем.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки ракеты повредили ЛЭП на востоке КрымаМИД: Массированные атаки дронов на Россию - свидетельство конца УкраиныНовая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа
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Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета

Минобороны: над Брянской областью и Крымом отработала ПВО – сбиты беспилотники и ракета

22:52 30.08.2023 (обновлено: 23:04 30.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены российской системой противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ", - говорится в сообщении.
Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области. Кроме того, над Крымом сбита украинская крылатая ракета.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в среду вечером система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету на востоке полуострова. При этом от обломков сбитой ракеты загорелась трава в поле, а также оказалась повреждена линия электропередачи.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского на оккупированных территориях", в том числе согласованы удары по Крыму. Он также сказал, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться.
В среду в Минобороны РФ сообщали, что в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Позже были ликвидированы еще два катера с экипажем.
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Министерство обороны РФПВОРоссияБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКрымОбстрелы Брянской областиБрянская областьАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУНовости
 
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Заголовок открываемого материала
22:59Главные новости Крыма: 30 августа
22:52Над Брянской областью и Крымом сработала ПВО – сбиты БПЛА и ракета
22:42Главные события и заявления дня: 30 августа
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