https://crimea.ria.ru/20230830/oblomki-rakety-povredili-lep-na-vostoke-kryma-1131059583.html

Обломки ракеты повредили ЛЭП на востоке Крыма

Обломки ракеты повредили ЛЭП на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Обломки ракеты повредили ЛЭП на востоке Крыма

Линия электропередачи повреждена осколками сбитой на востоке Крыма ракеты. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T22:25

2023-08-30T22:25

2023-08-30T22:25

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

олег крючков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Линия электропередачи повреждена осколками сбитой на востоке Крыма ракеты. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.Он попросил жителей и гостей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В среду вечером система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету на востоке полуострова. При этом от обломков сбитой ракеты загорелась трава в поле.Это не первая попытка киевского режима атаковать полуостров крылатыми ракетами. 28 августа дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря у побережья Крыма была уничтожена одна из них. Кроме того, в этот же день российскими военными была пресечена попытка совершить террористическую атаку на Крым беспилотниками самолетного типа. По информации главы республики Сергея Аксенова, два БПЛА сбиты на севере и западе полуострова.Ранее в среду в Минобороны РФ сообщали, что в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Позже были ликвидированы еще два катера с экипажем.Читайте также на РИА Новости Крым:Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ с экипажем в Черном мореРазвожаев: сообщения о перекрытии рейда в Балаклаве – фейк"У нас надежная защита": власти Крыма заявили о готовности к атакам ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, олег крючков, всу (вооруженные силы украины), происшествия