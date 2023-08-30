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МИД: Массированные атаки дронов на Россию - свидетельство конца Украины - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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МИД: Массированные атаки дронов на Россию - свидетельство конца Украины
МИД: Массированные атаки дронов на Россию - свидетельство конца Украины - РИА Новости Крым, 30.08.2023
МИД: Массированные атаки дронов на Россию - свидетельство конца Украины
Массированные атаки беспилотников на регионы России, которые Киев в очередной раз предпринял минувшей ночью, являются ярким доказательством логического тупика,... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T13:45
2023-08-30T13:45
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
украина
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Массированные атаки беспилотников на регионы России, которые Киев в очередной раз предпринял минувшей ночью, являются ярким доказательством логического тупика, в который попали ВСУ, киевский режим и вся Украина, конец которой как государства близок. Об этом в интервью радио Spytnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Утром 30 августа в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью украинские БПЛА пытались атаковать в семи областях России. Захарова отметила, что утро 30 августа было омрачено "очередной террористической вылазкой киевского режима", которая вне всяких сомнений является лишним доказательством агонии Киева.По ее словам, все заявления Запада о том, что они не имеют отношения к ударам Киева по территории России – "абсолютная ложь" в попытке прикрыться украинскими нацистами, которые якобы сами все решают."Говорить о том, что киевский режим проводит какую-то самостоятельную политику… смешно", отметила Захарова.При этом, западную политику на Украине внутри политического истеблишмента десятилетиями продвигали не только те люди, которые хорошо знали, к чему это приведет, считает Захарова. Но и те, кто не догадывался о неминуемом крахе в силу разных причин, безоглядно следуя лозунгам, отдалявшим Украину от СССР и России, их общей истории и культуры. Так или иначе, происходящее сегодня как в зоне СВО, так и за ее пределами не что иное как "логический финал – тупик", в который Киев загнал себя сам.В ночь на 30 августа были уничтожены беспилотники над Брянской и Орловской областью. Также самолет морской авиации ЧФ Черноморского ликвидировал 4 десантных катера украинских сил специальных операций в акватории Черного моря.После 2 часов ночи противник предпринял атаку на Севастополь. Беспилотники пытались нападать с моря, в районе Севастопольской бухты их продолжительное время уничтожали силы ППДО, выстрелы были слышны в разных районах города. Как после сообщил губернатор Михаил Развожаев сообщил, "точной информации о количестве и типе уничтоженных целей пока нет". Спустя еще несколько часов ВСУ атаковали дронами самолетного типа Калужскую и Рязанскую области. Атками также подверглись Подмосковье и Псков, где на аэродроме в результате атаки загорелись самолеты. Позже еще два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске. Читайте также на РИА Новости Крым:В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа Беспилотник повредил крышу здания Следкома а Брянске
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, украина, потери всу , беспилотник (бпла, дрон)
МИД: Массированные атаки дронов на Россию - свидетельство конца Украины

Захарова: атаки беспилотников ВСУ на регионы России - свидетельство близости конца Украины

13:45 30.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Массированные атаки беспилотников на регионы России, которые Киев в очередной раз предпринял минувшей ночью, являются ярким доказательством логического тупика, в который попали ВСУ, киевский режим и вся Украина, конец которой как государства близок. Об этом в интервью радио Spytnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Утром 30 августа в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью украинские БПЛА пытались атаковать в семи областях России.
Захарова отметила, что утро 30 августа было омрачено "очередной террористической вылазкой киевского режима", которая вне всяких сомнений является лишним доказательством агонии Киева.

"Очевидно, агония киевского режима, тупая ненависть и злоба и отсутствие какой-либо перспективы – в собственном развитии и развитии по сценарию Запада, – все это и привело к этой террористической деятельности", – сказала Захарова.

По ее словам, все заявления Запада о том, что они не имеют отношения к ударам Киева по территории России – "абсолютная ложь" в попытке прикрыться украинскими нацистами, которые якобы сами все решают.
"Говорить о том, что киевский режим проводит какую-то самостоятельную политику… смешно", отметила Захарова.
При этом, западную политику на Украине внутри политического истеблишмента десятилетиями продвигали не только те люди, которые хорошо знали, к чему это приведет, считает Захарова. Но и те, кто не догадывался о неминуемом крахе в силу разных причин, безоглядно следуя лозунгам, отдалявшим Украину от СССР и России, их общей истории и культуры. Так или иначе, происходящее сегодня как в зоне СВО, так и за ее пределами не что иное как "логический финал – тупик", в который Киев загнал себя сам.
"Абсолютно безвозвратная история для киевского режима и, соответственно, украинской государственности", – заключила Захарова.
В ночь на 30 августа были уничтожены беспилотники над Брянской и Орловской областью. Также самолет морской авиации ЧФ Черноморского ликвидировал 4 десантных катера украинских сил специальных операций в акватории Черного моря.
После 2 часов ночи противник предпринял атаку на Севастополь. Беспилотники пытались нападать с моря, в районе Севастопольской бухты их продолжительное время уничтожали силы ППДО, выстрелы были слышны в разных районах города. Как после сообщил губернатор Михаил Развожаев сообщил, "точной информации о количестве и типе уничтоженных целей пока нет".
Спустя еще несколько часов ВСУ атаковали дронами самолетного типа Калужскую и Рязанскую области. Атками также подверглись Подмосковье и Псков, где на аэродроме в результате атаки загорелись самолеты.
Позже еще два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаУкраинаПотери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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