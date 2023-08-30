https://crimea.ria.ru/20230830/mid-massirovannye-ataki-dronov-na-rossiyu---svidetelstvo-kontsa-ukrainy-1131044390.html

МИД: Массированные атаки дронов на Россию - свидетельство конца Украины

МИД: Массированные атаки дронов на Россию - свидетельство конца Украины - РИА Новости Крым, 30.08.2023

МИД: Массированные атаки дронов на Россию - свидетельство конца Украины

Массированные атаки беспилотников на регионы России, которые Киев в очередной раз предпринял минувшей ночью, являются ярким доказательством логического тупика,... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T13:45

2023-08-30T13:45

2023-08-30T13:45

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

украина

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Массированные атаки беспилотников на регионы России, которые Киев в очередной раз предпринял минувшей ночью, являются ярким доказательством логического тупика, в который попали ВСУ, киевский режим и вся Украина, конец которой как государства близок. Об этом в интервью радио Spytnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Утром 30 августа в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью украинские БПЛА пытались атаковать в семи областях России. Захарова отметила, что утро 30 августа было омрачено "очередной террористической вылазкой киевского режима", которая вне всяких сомнений является лишним доказательством агонии Киева.По ее словам, все заявления Запада о том, что они не имеют отношения к ударам Киева по территории России – "абсолютная ложь" в попытке прикрыться украинскими нацистами, которые якобы сами все решают."Говорить о том, что киевский режим проводит какую-то самостоятельную политику… смешно", отметила Захарова.При этом, западную политику на Украине внутри политического истеблишмента десятилетиями продвигали не только те люди, которые хорошо знали, к чему это приведет, считает Захарова. Но и те, кто не догадывался о неминуемом крахе в силу разных причин, безоглядно следуя лозунгам, отдалявшим Украину от СССР и России, их общей истории и культуры. Так или иначе, происходящее сегодня как в зоне СВО, так и за ее пределами не что иное как "логический финал – тупик", в который Киев загнал себя сам.В ночь на 30 августа были уничтожены беспилотники над Брянской и Орловской областью. Также самолет морской авиации ЧФ Черноморского ликвидировал 4 десантных катера украинских сил специальных операций в акватории Черного моря.После 2 часов ночи противник предпринял атаку на Севастополь. Беспилотники пытались нападать с моря, в районе Севастопольской бухты их продолжительное время уничтожали силы ППДО, выстрелы были слышны в разных районах города. Как после сообщил губернатор Михаил Развожаев сообщил, "точной информации о количестве и типе уничтоженных целей пока нет". Спустя еще несколько часов ВСУ атаковали дронами самолетного типа Калужскую и Рязанскую области. Атками также подверглись Подмосковье и Псков, где на аэродроме в результате атаки загорелись самолеты. Позже еще два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянске. Читайте также на РИА Новости Крым:В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа Беспилотник повредил крышу здания Следкома а Брянске

https://crimea.ria.ru/20230830/pvo-otrazila-ataku-bespilotnikov-v-semi-oblastyakh-rossii-1131034869.html

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, украина, потери всу , беспилотник (бпла, дрон)