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Две французские авиабомбы Hammer сбиты над Белгородской областью

Две французские авиабомбы Hammer сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Две французские авиабомбы Hammer сбиты над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Белгородскую область с применением западных управляемых... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T22:18

2024-05-15T22:18

2024-05-15T22:25

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

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пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Белгородскую область с применением западных управляемых авиабомб Hammer. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была отбита с 20:00 до 20:30.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, воздушные цели были сбиты на подлете к Белгороду. Пострадавших нет. Но есть повреждения частных жилых домов и линий электропередачи и газоснабжения в селе Петровка. По мнению политолога Вадима Колесниченко, Киев усиливает атаки на Крым и Белгородскую область в связи с продвижением российских сил в зоне СВО, что делает бессмысленной мирную конференцию в Швейцарии. Минувшей ночью Крымский полуостров подвергся массированной ракетной атаке со стороны киевского режима. Ночью в Севастополе работали средства ПВО, уничтожая воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Позже Минобороны заявили, что над территорией Крыма ночью было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.Кроме того, по данным военного ведомства, были уничтожены две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА над Белгородской областью. Еще пять беспилотников уничтожили над Курской областью и три перехватили над Брянской.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиабомба Hammer: основные характеристикиУжесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается КиевМассированная атака на регионы России отражена в ночь на среду

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, министерство обороны рф, пво, вячеслав гладков, авиабомба hammer, поставки западного оружия украине, новости