Две французские авиабомбы Hammer сбиты над Белгородской областью
Силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer над Белгородской областью
22:18 15.05.2024 (обновлено: 22:25 15.05.2024)
© Пресс-служба концерна "Калашников"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Белгородскую область с применением западных управляемых авиабомб Hammer. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака была отбита с 20:00 до 20:30.
"Дежурными средствами ПВО две управляемые авиационные бомбы Hammer уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении военного ведомства.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, воздушные цели были сбиты на подлете к Белгороду. Пострадавших нет. Но есть повреждения частных жилых домов и линий электропередачи и газоснабжения в селе Петровка.
По мнению политолога Вадима Колесниченко, Киев усиливает атаки на Крым и Белгородскую область в связи с продвижением российских сил в зоне СВО, что делает бессмысленной мирную конференцию в Швейцарии.
Минувшей ночью Крымский полуостров подвергся массированной ракетной атаке со стороны киевского режима. Ночью в Севастополе работали средства ПВО, уничтожая воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Позже Минобороны заявили, что над территорией Крыма ночью было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.
Кроме того, по данным военного ведомства, были уничтожены две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА над Белгородской областью. Еще пять беспилотников уничтожили над Курской областью и три перехватили над Брянской.
Позже Минобороны заявили, что над территорией Крыма ночью было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.
Кроме того, по данным военного ведомства, были уничтожены две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА над Белгородской областью. Еще пять беспилотников уничтожили над Курской областью и три перехватили над Брянской.
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