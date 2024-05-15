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Две французские авиабомбы Hammer сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Две французские авиабомбы Hammer сбиты над Белгородской областью
Две французские авиабомбы Hammer сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Две французские авиабомбы Hammer сбиты над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Белгородскую область с применением западных управляемых... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T22:18
2024-05-15T22:25
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
министерство обороны рф
пво
вячеслав гладков
авиабомба hammer
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Белгородскую область с применением западных управляемых авиабомб Hammer. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была отбита с 20:00 до 20:30.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, воздушные цели были сбиты на подлете к Белгороду. Пострадавших нет. Но есть повреждения частных жилых домов и линий электропередачи и газоснабжения в селе Петровка. По мнению политолога Вадима Колесниченко, Киев усиливает атаки на Крым и Белгородскую область в связи с продвижением российских сил в зоне СВО, что делает бессмысленной мирную конференцию в Швейцарии. Минувшей ночью Крымский полуостров подвергся массированной ракетной атаке со стороны киевского режима. Ночью в Севастополе работали средства ПВО, уничтожая воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Позже Минобороны заявили, что над территорией Крыма ночью было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.Кроме того, по данным военного ведомства, были уничтожены две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА над Белгородской областью. Еще пять беспилотников уничтожили над Курской областью и три перехватили над Брянской.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиабомба Hammer: основные характеристикиУжесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается КиевМассированная атака на регионы России отражена в ночь на среду
белгородская область
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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96
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, министерство обороны рф, пво, вячеслав гладков, авиабомба hammer, поставки западного оружия украине, новости
Две французские авиабомбы Hammer сбиты над Белгородской областью

Силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer над Белгородской областью

22:18 15.05.2024 (обновлено: 22:25 15.05.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Белгородскую область с применением западных управляемых авиабомб Hammer. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака была отбита с 20:00 до 20:30.
"Дежурными средствами ПВО две управляемые авиационные бомбы Hammer уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении военного ведомства.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, воздушные цели были сбиты на подлете к Белгороду. Пострадавших нет. Но есть повреждения частных жилых домов и линий электропередачи и газоснабжения в селе Петровка.
По мнению политолога Вадима Колесниченко, Киев усиливает атаки на Крым и Белгородскую область в связи с продвижением российских сил в зоне СВО, что делает бессмысленной мирную конференцию в Швейцарии.
Минувшей ночью Крымский полуостров подвергся массированной ракетной атаке со стороны киевского режима. Ночью в Севастополе работали средства ПВО, уничтожая воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Позже Минобороны заявили, что над территорией Крыма ночью было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

Кроме того, по данным военного ведомства, были уничтожены две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять БПЛА над Белгородской областью. Еще пять беспилотников уничтожили над Курской областью и три перехватили над Брянской.
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