https://crimea.ria.ru/20240515/aviabomba-hammer-dalnost-poleta-i-drugie-kharakteristiki-1135466889.html
Авиабомба Hammer: основные характеристики
Авиабомба Hammer: основные характеристики - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Авиабомба Hammer: основные характеристики
В ночь на 15 мая несколько регионов России были атакованы киевским режимом. По Белгородской области ВСУ выпустили реактивные снаряды, беспилотники,... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T11:13
2024-05-15T11:13
2024-05-15T11:22
оружие
авиабомба hammer
франция
новости сво
пво
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В ночь на 15 мая несколько регионов России были атакованы киевским режимом. По Белгородской области ВСУ выпустили реактивные снаряды, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и управляемые авиабомбы AASM Hammer французского производства. Что известно об этих боеприпасах, в чем их особенность и основные характеристики – в справке РИА Новости Крым.Боеприпас разработан в начале 2000-х годов компанией Sagem. Представляет собой модульную систему, состоящую из переднего комплекта наведения и комплекта увеличения дальности стрельбы, установленного в задней части боеприпаса-авиабомбы воздушного базирования.AASM представляет собой технологию "совмещения" обычных авиабомб и крылатых ракет, аналогично американским планирующим авиабомбам JDAM. Оснащена крыльями, позволяющими планировать и попадать в определенный квадрат местности, твердотопливным реактивным двигателем и носовой системой наведения.Система наведения "крылатой" авиабомбы представлена в трех версиях. Самая простая из них – инерциальная система наведения с коррекцией координат по сигналам спутниковой системы INS/GPS, обеспечивающей высокую точность даже в отсутствие сигналов спутниковой системы.Второй вариант предусматривает ту же систему спутниковой навигации, но дополненную инфракрасной головкой самонаведения с цифровыми алгоритмами корреляции отображения местности с эталонной картографической программой на конечном участке траектории. Это позволяет выполнять операции на больших углах атаки.AASM Hammer, помимо Франции, также применяют военно-воздушные силы Хорватии, Египта, Индии, Марокко и Катара. Как отмечают эксперты, данные боеприпасы не пользуются серьезной популярностью в мире из-за того, что лазерное и инфракрасное наведение напрямую зависят от погодных условий.Общая масса авиабомбы составляет 340 кг, вес осколочно-фугасной боевой части – 90 кг, длина бомбы – 3,1 метра. При сбросе с истребителя на высоте около 15 км авиабомба способна поразить цель на расстоянии до 70 км. Точность попадания колеблется от 10 до 1 метра. Также авиабомба AASM существует в версиях массой в 125 кг и 1000 кг. В частности, модернизированный боеприпас AASM Hammer-1000 был представлен в ноябре прошлого года в ОАЭ.Средняя экспортная стоимость французской крылатой авиабомбы составляет порядка 300 тысяч долларов.Подготовлено на основе информации военно-аналитических порталов Status-arms.ru и Amalantra.ru.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полетаКоалицию для поставок дальнобойных ракет Украине создали в ЕСРакеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России
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оружие, авиабомба hammer, франция, новости сво, пво, поставки западного оружия украине
Авиабомба Hammer: основные характеристики
Авиабомба Hammer - дальность полета и другие характеристики
11:13 15.05.2024 (обновлено: 11:22 15.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым.
В ночь на 15 мая несколько регионов России были атакованы киевским режимом. По Белгородской области ВСУ выпустили реактивные снаряды, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и управляемые авиабомбы AASM Hammer
французского производства. Что известно об этих боеприпасах, в чем их особенность и основные характеристики – в справке РИА Новости Крым.
AASM Hammer – высокоточные планирующие авиабомбы, которыми с 2007 года вооружены французские истребители Dassault Rafale и Mirage 2000. Аббревиатура AASM расшифровывается как Armement Air-Sol Modulaire (модульное вооружение класса "воздух-земля"). Приставка Hammer обозначает модульный боеприпас повышенной маневренности и дальности.
Боеприпас разработан в начале 2000-х годов компанией Sagem. Представляет собой модульную систему, состоящую из переднего комплекта наведения и комплекта увеличения дальности стрельбы, установленного в задней части боеприпаса-авиабомбы воздушного базирования.
AASM представляет собой технологию "совмещения" обычных авиабомб и крылатых ракет, аналогично американским планирующим авиабомбам JDAM. Оснащена крыльями, позволяющими планировать и попадать в определенный квадрат местности, твердотопливным реактивным двигателем и носовой системой наведения.
Система наведения "крылатой" авиабомбы представлена в трех версиях. Самая простая из них – инерциальная система наведения с коррекцией координат по сигналам спутниковой системы INS/GPS, обеспечивающей высокую точность даже в отсутствие сигналов спутниковой системы.
Второй вариант предусматривает ту же систему спутниковой навигации, но дополненную инфракрасной головкой самонаведения с цифровыми алгоритмами корреляции отображения местности с эталонной картографической программой на конечном участке траектории. Это позволяет выполнять операции на больших углах атаки.
Еще одна версия системы наведения предусматривает лазерное самонаведение, которое позволяет максимально точно наводить бомбу на освещаемую самим самолетом или внешним лазерным источником цель.
AASM Hammer, помимо Франции, также применяют военно-воздушные силы Хорватии, Египта, Индии, Марокко и Катара. Как отмечают эксперты, данные боеприпасы не пользуются серьезной популярностью в мире из-за того, что лазерное и инфракрасное наведение напрямую зависят от погодных условий.
Общая масса авиабомбы составляет 340 кг, вес осколочно-фугасной боевой части – 90 кг, длина бомбы – 3,1 метра. При сбросе с истребителя на высоте около 15 км авиабомба способна поразить цель на расстоянии до 70 км. Точность попадания колеблется от 10 до 1 метра. Также авиабомба AASM существует в версиях массой в 125 кг и 1000 кг. В частности, модернизированный боеприпас AASM Hammer-1000 был представлен в ноябре прошлого года в ОАЭ.
AASM Hammer совместима с подвесками и программным обеспечением французских истребителей Dassault Rafale и Mirage, а также с американским F-16. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню ранее заявлял, что инженеры смогли переоснастить для использования этих снарядов украинские истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24.
Средняя экспортная стоимость французской крылатой авиабомбы составляет порядка 300 тысяч долларов.
Подготовлено на основе информации военно-аналитических порталов Status-arms.ru и Amalantra.ru.
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