https://crimea.ria.ru/20240225/rakety-dalnostyu-700-kilometrov-u-kieva-ekspert-otsenil-riski-dlya-rossii-1135203567.html

Ракеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России

Ракеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Ракеты дальностью 700 километров у Киева: эксперт оценил риски для России

На Украине могли создать собственные ракеты дальностью 700 километров, но речь может идти о нескольких экземплярах, а не о промышленном производстве этого... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T18:43

2024-02-25T18:43

2024-02-25T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. На Украине могли создать собственные ракеты дальностью 700 километров, но речь может идти о нескольких экземплярах, а не о промышленном производстве этого вооружения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.Кроме того, по словам аналитика, нужны серьезные войсковые испытания такого оружия, которые не проводились. По мнению военного эксперта, наличие у Киева нескольких таких ракет никак не повлияет на ход специальной военной операции.Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин ранее сообщил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что киевский режим не будет применять переданное Западом оружие по целям на территории России, но это не относится к Крыму и новым субъектам РФ.Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия.В проекте резолюции, который был поддержан нижней палатой парламента, Taurus не упомянуты. При этом, в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка ракет Taurus Киеву тому, что конфликт станет угрозой для Германии.В начале февраля США передали Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Умеров: Украина теряет территории из-за задержек поставок оружияЗеленский признал преимущество российского оружияКогда Украина исчерпает возможности к сопротивлению

https://crimea.ria.ru/20240222/rakety-taurus-osnovnye-kharakteristiki-i-dalnost-poleta-1135162888.html

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алексей подберезкин, мнения, украина, оружие